OTP Bank Liga: újoncok és dobogósok rangadója jön a hétvégén!

A Diósgyőr az élről várhatja a 6. fordulót.

Az éllovas Diósgyőr a negyedik MTK-hoz, a második helyezett Kecskemét a harmadik Debrecenhez látogat a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójában.

A szombat délutáni, fővárosi összecsapáson a két újonc együttes találkozik a válogatott szünet előtti utolsó körben. Mindkét csapat jól rajtolt, a három meccse veretlen hazaiak nyolc, míg a miskolciak - akik csak a nyitófordulóban kaptak ki - tíz pontot gyűjtöttek eddig.

A két együttes előző idénybeli, még másodosztályú összecsapásain mindkétszer hazai siker született, de a DVTK 2018 novembere óta csak tavaly szeptemberben tudta legyőzni az MTK-t, azon kívül négy fővárosi siker mellett két döntetlen a mérleg - írja beharangozójában az MTI.

A DVSC a forduló zárómérkőzésén fogadja a Kecskemétet, amelyet az előző szezonban egyszer sem tudott legyőzni. A legutóbb bronzérmes DVSC hazai veretlenségét az MTK múlt héten elvette, de Dzsudzsák Balázsék egy mostani győzelemmel megelőznék a tabellán riválisukat.

Szabó István legutóbb ezüstérmes Kecskemétje ezúttal is jól kezdte az idényt, mert bár az MTK-tól ugyancsak kikapott, ezt leszámítva csak győzelme van. A csapat teljesítményére Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt, ugyanis három játékos is - Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer és Szalai Gábor - bekerült a magyar válogatott bő keretébe.

A címvédő Ferencváros - amelyre csütörtökön (ma) még egy formalitásnak tűnő visszavágó vár a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában a litván Zalgiris ellen - vasárnap a kupagyőztes Zalaegerszeg otthonába látogat. Máté Csaba együttese a Klaksvík elleni BL-selejtezős kudarc óta nyolc meccsen 30 gólt szerzett, így a mindössze egy sikerrel álló és sorozatban három vereségnél tartó zalaegerszegiek nem számíthatnak könnyű összecsapásra.

A forduló nyitómeccsén az Újpest a négy találkozó óta nyeretlen Kisvárdával találkozik. A rossz forma mellett az sem jó előjel a szabolcsiaknak, hogy eddigi hét fellépésükön egy döntetlen mellett mindössze egyszer tudtak három ponttal távozni a Szusza Ferenc Stadionból, ahol csak négy gólt szereztek. A lila-fehérek hazai pályán még veretlenek a szezonban, két győzelem és egy döntetlen a mérlegük a Megyeri úton.

Az összecsapás eredetileg Kisvárdán lett volna, ám a Várkerti Stadion gyepszőnyege bakteriálisan fertőzött és játékra alkalmatlan, ezért a Kisvárda az eddigi öt fordulóban még egyszer sem játszott otthon.

A másik szombati mérkőzésen a legutóbb a Ferencváros otthonában egy félidő alatt hat gólt kapó Paks saját közönsége előtt javíthat a szezonbeli első sikerét az előző fordulóban megszerző Fehérvár ellen, míg vasárnap kora délután a mezőnyben egyedüliként nyeretlen Mezőkövesd a Puskás Akadémiát látja vendégül.