OTP Bank Liga: eső áztatta iksz a kiesési rangadón

Nem bírt egymással a ZTE és a Mezőkövesd.

Az OTP Bank Liga 20. fordulójának zárómérkőzésén a kiesés elől menekülő Zalaegerszeg a vonal alatt elhelyezkedő Mezőkövesdet fogadta.

A végig szakadó esőben megrendezett találkozó 11. percében szereztek vezetést a hazaiak, Szendrei jobb oldali beadása a védők gyűrűjében eleső Mancéról Bedi elé perdült, aki ballal Kovácsik hálójába lőtt.

Az első játékrészben ezen kívül lényegében nem is történt semmi, Kuttor Attila a szünetben három helyen is változtatott csapatán, amitől némileg megélénkült a vendég együttes.

A 69. percben össze is jött az egyenlítés, Bőle bal oldali beadását Beriashvili fejelte a felsőléc segítségével a hálóba, amivel be is állította a végeredményt.