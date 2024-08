Ötmeccses eltiltást kapott Darwin Núnez

Nem ő az egyetlen, akit véleményes büntetésben részesített a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetségtől.

Mint ismert, a 2024-es Copa Américán Uruguay 1-0-ra kikapott az elődöntőben Kolumbiától, de a 90 perc végeztével egy külön mérkőzés kezdődött a lelátón…

Történt ugyanis, hogy több uruguayi játékos felmászott a lelátó azon szektorába, ahol a családtagjaikkal kezdtek dulakodni az ellenfél szurkolói. Az esetből egy kisebb tömegverekedés alakult ki. Núnez és társai később joggal védekeztek azzal, hogy a családjuk védelméből cselekedtek.

Mindhiába: a legrosszabbul a Liverpool csatára járt, akire ötmeccses eltiltást és 20 ezer dollár pénzbírságot rótt ki a CONMEBOL, hiszen az ő esetében konkrét videófelvétel bizonyította, hogy megkísérelt egy széket feldobva rendet teremteni a szektorban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem játszhat a Paraguay, a Venezuela, a Peru, valamint az Ecuador elleni vb-selejtezőkön és a Guatemala elleni barátságos találkozón.

Hat honfitársa – név szerint Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martinez, Brian Rodríguez, Santiago Mele és Facundo Pellistri – megúszta 5 ezer dollár büntetéssel. Rodrigo Bentancur pedig négy összecsapásig nem húzhatja magára a címeres mezt.

A történtek után több uruguayi válogatott is felhívta a figyelmet arra, hogy milyen hiányosak voltak a biztonsági intézkedések azon a találkozón. Igaz, nemcsak ott, hanem a döntőn is, amikor szurkolók tömkelege jutott be valamilyen úton-módon a stadionba jegy nélkül.

Forrás: The Athletic, The Sun