Otigba és Pátkai a Vasasban

A Vasas labdarúgó csapata hivatalos weboldalán jelentette be, hogy két korábbi válogatott labdarúgóval, Kenneth Otigbával, valamint Pátkai Mátéval erősítette meg keretét.

Az átigazolási szezon utolsó napján két játékos igazolását is bejelentette a Vasas. Pátkai Máté, öt esztendőt követően hagyja el a MOL Fehérvár csapatát, míg a szabadon igazolható játékosként érkezik, a nyáron Ferencvárostól távozó Kenetth Otigba.

„Két héttel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy klubváltásra kerül sor a pályafutásomban. Éreztem, hogy új impulzusra van szükségem, váltani szerettem volna, így a Vasas megkeresésekor nem gondolkodtam sokat, Nagy Miklós sportigazgatóval néhány óra alatt megállapodtunk. Életem során mindig jól döntöttem, utólag ezt az élet is igazolta. Most olyan klubhoz igazolok, ahol újra vannak komoly célok, az eddigi lépéseimnél is mindig ez motivált. A Vasassal közös célom, hogy feljussunk az élvonalba, hangsúlyt fektessünk az építkezésre. Nem érzem visszalépésnek a döntésemet, hiszen néha egyet hátra kell lépni ahhoz, hogy kettőt léphessünk előre” – mondta Pátkai Máté a bemutatkozó sajtótájékoztatón.

„ Az átigazolási időszak határideje rám nem vonatkozott, így a döntésemmel kapcsolatban nyomás sem volt rajtam. A klub filozófiáját és céljait látva kiderült számomra, hogy mindez egyrészt egyezik a saját gondolataimmal, másrészt a munkámmal talán én is segíthetem az előrelépést. A Vasasnak nem a másodosztályban a helye, a múltjához méltó első osztály kivívása pedig kifejezetten motiváló számomra. Várom az előttünk álló időszakot, s hiszem, hogy kellő munkával, alázattal és energiával megvalósíthatjuk a céljainkat”- ezek már Otigba szavai.

Az angyalföldiek bőven várakozásaikon alul teljesítenek a másodosztályban, 9 forduló után mindössze 2 győzelemmel és 11 ponttal a tabella 13. helyén állnak.