Öt döbbenetes sorozat, ami meghatározhatja a hétvégi szelvényed

Újpest FC – 19 meccses negatív sorozat

Újpest – Debrecen, péntek 20:00

Újpesten mostanában nem sok sikerélményük van a szurkolóknak, hiába a tulajdonosváltás, hiába jött új sportigazgató és új vezetőedző is. A Szusza Ferenc Stadionban különösen rossz a helyzet, ha csak a hazai meccseket nézzük, ebben a szezonban csak a Kazincbarcika gyűjtött kevesebb pontot, mint a lila-fehérek – sőt a legkevesebb gólt is az újpestiek szerezték hazai pályán a bajnokságban, holtversenyben a barcikaiakkal.

A rossz sorozatoknak viszont itt még nincs vége, van egy negatív hazai széria, ami még az előző szezonig nyúlik vissza. Utoljára 2024 decemberében (!) fordult elő, hogy a Megyeri úton kapott gól nélkül zárt bajnokit a csapat, azóta pontosan 19 mérkőzés telt el. És hát akárhogy nézzük, a Debrecen jelenlegi formája alapján kicsi az esély, hogy pont most fog megszakadni a sorozat, pláne úgy, hogy a hazaiak az egész szezonban csak a Puskás Akadémia elleni októberi meccsen nem kaptak gólt eddig – beleértve a kupamérkőzéseket is.

Tipp: A DVSC szerez gólt – 1,32

AC Milan – Közel a történelmi klubrekord

Pisa – AC Milan, péntek 20:45

Az idény elején kevesen gondolták volna, hogy az AC Milan augusztusi botlása után ilyen történet kezdődik. 2025. augusztus 23-án, a nyitófordulóban 1–2-re kikaptak otthon a frissen feljutó Cremonesétől. Akkor sokan válságot emlegettek, azóta viszont eltelt 22 bajnoki forduló – és a Milan egyszer sem kapott ki.

A sorozat mérlege 14 győzelem és 8 döntetlen. Ezzel 23 forduló után 14–8–1-es mutatóval, 38–17-es gólkülönbséggel és 50 ponttal állnak a második helyen. A veretlenségi szakaszban közel 1,7 gólt rúgnak meccsenként, miközben átlagban 0,7-et kapnak.

Ami még inkább súlyt ad ennek a kiváló sorozatnak: a milánói piros-feketéké jelenleg az európai topligák leghosszabb veretlenségi sorozata. És nem akármilyen meccseken jött össze, „idegenben” 1–0-ra verték a nyolc pontos előnnyel a tabella élén álló Intert, de a riválisok közül fontos győzelmet arattak az AS Roma és a Napoli ellen is.

A hétvégén a Milan a Serie A következő fordulójában a 19. Pisa ellen lép pályára, egy újabb veretlen mérkőzéssel pedig beállítanák a klub 1992–93-as, 23 meccses veretlenségi Serie A-rekordját. A rekordbeállításra jó esély mutatkozik: az újonc Pisa csapnivaló formában van, 24 forduló alatt mindössze egyetlen meccset tudtak nyerni, a bajnokságban a harmadik legtöbb gólt kapták – viszont leírni őket mégsem szabad, hiszen már 12-szer játszottak döntetlent. Ebből egyszer épp a Milan ellen októberben (2-2)…

Tipp: AC Milan nyer – 1,62

Bayern München – 21 meccses sorozat

Bayern München – Werder Bremen, szombat 15:30

Miközben a Milan most a saját, 1992–93-as veretlenségi klubrekordját ostromolja, érdekes módon épp egy másik történelmi milánói csúcs dőlt meg idén Münchenben. A Bayern 16 egymást követő győzelemmel kezdte a szezont minden sorozatot figyelembe véve, amivel megdöntötte az AC Milan 1992-es rekordját. A győzelmi széria azóta megszakadt, de a lendület megmaradt. A bajorok meccsein ebben a szezonban sem az a kérdés, hogy jönnek-e a gólok – inkább az, hogy mennyi.

A bajnokságban 21 forduló ment le úgy, hogy a Bayern találkozóin minden alkalommal született legalább három gól, sőt a bajnoki meccseik 76%-án legalább négyszer megzördült a háló. Ráadásul, a bajor együttes legutóbbi 24 Bundesliga-meccsén szerzett legalább két gólt…

A listavezető következő ellenfele a jelenleg rájátszást jelentő 16. helyen álló Werder Bremen lesz, akik ellen idegenben a Bayern München sorozatban eddig 18 tétmérkőzést nyert meg… Soha senki nem nyert zsinórban ennyi meccset ugyanazon ellenfél ellen idegenben a német profi ligákban. Meglesz a 19. is?

Tipp: A Bayern München nyer és 2,5 gól fölött – 1,61

Tudtad?

A Tippmixpro kiemelt bajnokságainál elérhető Statmester funkcióban az adott mérkőzés adatlapján egy helyen látod a legfontosabb, aktuális sorozatokat a kiválasztott meccshez: például veretlenségi szériákat, góltrendeket (over/under), mindkét csapat gólt szerez mintákat, illetve más érdekes statokat is. Ha gyorsan akarsz képbe kerülni egy meccsel kapcsolatban, ez az egyik leghasznosabb funkció.

Inter – 12 mérkőzésből 11 győzelem

Inter – Juventus, szombat 20:45

Az Inter listavezetőként topformában érkezik a következő fordulóra: 12 bajnoki mérkőzésből 11 győzelem és egyetlen döntetlen a mérlegük. Nem véletlen, hogy vezetik a tabellát, messze a legtöbb győzelemmel és a legtöbb rúgott góllal rendelkeznek a ligában. Ha az európai topligákat nézzük, senki sem szerzett náluk több pontot, gólkülönbségük pedig tekintélyt parancsoló (+38). Nem meglepő, hogy a milánói kék-feketék töltötték a legtöbb percet előnyben és a legkevesebbet hátrányban az olasz élvonalban.

Így fogadja Cristian Chivu együttese az egyébként nem rossz szezont futó 4. Juventust, akik mindössze négy pontra vannak a második helytől. Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi három egymás elleni mérkőzésén összesen 16 gól született, ami 5,3-as meccsenkénti átlagot jelent (4–3, 1–0, 4–4). Ez azért is figyelemre méltó, mert az Inter–Juve rangadót hagyományosan inkább taktikus csataként szoktuk emlegetni – a közelmúlt eredményei viszont teljesen mást mutatnak.

A Juventus számára a tét a dobogó és a biztos BL-hely, az Internek pedig az, hogy tovább növelje nyolcpontos előnyét az élen. Chivu egyszer a Parmával már legyőzte a Juventust, vajon sikerül neki az Interrel is?

Tipp: Inter nyer – 1,98

Real Sociedad – a döbbenetes 83%

Real Madrid – Real Sociedad, szombat 21:00

Van egy csapat a topligákban, amelynek szezonbeli meccsein szinte garantált a gólváltás. Ez a csapat nem más, mint a La Liga 8. helyén álló Sociedad.

Döbbenetes statisztika, de az idei szezonban 23 bajnoki forduló után csupán négy olyan meccs volt, amikor a baszkföldiek meccsén nem szerzett mindkét csapat gólt. Ez 83%-os arányt jelent, ami toronymagasan a legmagasabb a topligákban, sőt a világ összes profi bajnokságát nézve is csak a lengyel Slask Wroclaw (90%) és a dán Odense (84%) áll jobban. A Sociedad igen kiegyensúlyozott, 33 gólt rúgtak és 31-et kaptak ebben az évadban, most azonban a Santiago Bernabéuba látogatnak majd, ahhoz a Real Madridhoz, akik a legtöbb kapott gól nélküli meccsel zártak (48%).

Ősszel a Real Madrid nyert 2-1-re idegenben, és hazai pályán is abszolút esélyes. De vajon meglesz az újabb BTTS?

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt – 1,64

