Öt angol klub vinné a Juventus sztárját

A 90min.com értesülései szerint több angol klub is egyeztet Paulo Dybala képviselőivel és a támadó a hírek szerint nem is zárkózik el attól, hogy elhagyja a Juventust.

A lap úgy tudja, hogy a Chelsea, az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is élénken érdeklődik a csatár iránt. Az oldal azt is megjegyzi, hogy az United és a Spurs korábban már közel állt Dybala szerződtetéséhez.

Az ügyletben sok a bizonytalanság, hiszen az korántsem biztos, hogy az argentin játékos a Premier League-be vágyik és az említett klubok mellett a Juventus is azon van, hogy új szerződést kössön az egyik legértékesebb játékosával.

Dybala már tárgyalt is jelenlegi klubjával. Még karácsony előtt beszéltek egy újabb 5 esztendőre szóló megállapodásról, amely évente 8 milliós fizetést ígért a játékosnak. A hírek szerint ebben meg is egyeztek, ám a Juve végül meggondolta magát, aminek hátterében az áll, hogy Dybala sűrűn volt sérült az elmúlt évben.

A 90min ezen felül úgy tudja, hogy ha mégsem akar országot váltani a támadó, akkor az Inter is nagy örömmel szerződtetné az ősi rivális játékost. Ezzel honfitársát Lautaro Martinezt is klubváltáshoz segítené, mert ő ebben az esetben már menne is a Tottenham, Manchester City, Arsenal hármas valamelyikéhez.