Osztályozóval maradt a Bundesligában a Köln

Holstein Kiel-Köln 1-5, összesítésben 2-5.

A következő szezonban is a német élvonal tagja marad az 1. FC Köln, miután a Bundesliga 2-ben harmadik helyet megszerző Holstein Kiel ellen vívott osztályozó odavágóján hazai pályán elszenvedett 1-0-ás vereséget követően idegenben 5-1-re legyőzte riválisát.

A találkozó első perceiben az ember csak kapkodta a fejét, annyi minden történt. A Köln már a 3. percben megszerezte a vezetést Jonas Hector révén, amit szinte azonnal kiegyenlített a hazai csapat, a Timo Hornról kipattanó labdát Lee Jae-Sung fejelte a kapuba.

Még mindig csak a 6. percet írtuk, amikor újra előnybe került a vendég gárda, ezúttal Florian Kainz beadását követően Sebastian Andersson volt eredményes. A performansz nem sokkal később megismétlődött, a 13. percben újfent Andersson fejelt gólt Kainz beadása után, így alig negyedóra elteltével már 1-3 állt az eredményjelzőn.

A kölniek ezt követően is tudatni akarták ellenfelükkel, hogy maradni akarnak a Bundesligában, a 39. percben Hector ezúttal fejjel adott gólpasszt Rafael Czichosnak, aki tovább növelte a vendég előnyt. A második félidőben már csak egy gól esett, azt is a vendégek rúgták, a 84. percben Ellyes Skhiri állította be az 1-5-ös végeredményt.

Ezzel a Köln 5-2-es összesítéssel múlta felül a Holstein Kielt, és maradt a Bundesligában.

