Menedzsere buktatta le, külföldre igazolhat a magyar válogatott játékos!

Az azeri Azertac információ szerint Osváth Attila külföldre szeretne igazolni januárban, és az azeri bajnokságban szereplő Qarabag lehet a következő klubja.

A lap megszólaltatta a játékos ügynökét, aki az azeri portálnak megerősítette, hogy a 30 éves játékost fel fogják ajánlani a Bajnokok Ligájában szereplő Qarabagnak.

Osváth 2019-ben igazolt a Puskás Akadémiától Paksra, 199 mérkőzésen lépett pályára a Tolna vármegyeiek színeiben, ezeken összesen 6 gólt szerzett. A 30 éves hátvéd szerződése 2027 nyaráig köti a Pakshoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 650 ezer euróra becsüli.

A háromszor magyar válogatott védő távozási szándéka ellenére jelenleg a Paks csatapával együtt edzőtáborozik Belekben. A helyzet további pikantériája, hogy a tolnaiak pénteken az azeri Sumqayit ellen játszanak felkészülési mérkőzést a törökországi edzőtáborban.