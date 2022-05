Összeverekedtek a játékosok a Manchester United edzésén

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Liverpool–Chelsea meccsel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Nem viselték jól a Brighton elleni 4-0-s vereséget a Manchester United játékosai. Bár a keret 4 napos szabadságot kapott Ralf Rangnicktól, hogy a labdarúgók feldolgozhassák a vereséget, a csütörtöki edzést idő előtt félbe kellett szakítani, mert ketten összeverekedtek a gyakorlás során.

Az angol beszámolók nem nevezték meg a résztvevőket, de annyit nyilvánosságra hoztak, hogy a dulakodókat a csapattársak választották szét, és az ideiglenes menedzser, Ralf Rangnick is szemtanúja volt az esetnek, aki azonnal be is rekesztette a tréninget.

A csapat az elmúlt 5 meccséből 3-at elveszített, és a játékosok kapcsolata sem túl rózsás Rangnickkal, így nem csoda, hogy a sikertelen szezon végén forrnak az indulatok a Manchester United öltözőjében. Ugyanakkor mivel a hetedik West Ham csak 3 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint Ronaldóék, így még az is előfordulhat, hogy a Vörös ördögöknek az utolsó bajnokijukon, május 22-én a Crystal Palace ellen nyerniük kell ahhoz, hogy egyáltalán az UEFA Európa-ligában biztosíthassák a részvételüket.

