Összebalhézott Dybala és a Juventus, a Premier League-ben köthet ki az argentin

Biztosnak tűnt, hogy Paulo Dybala meghosszabbítja nyáron lejáró szerződését a Juventusszal, azonban a torinói csapat illetékesei a szóbeli egyezséghez képest megváltoztatták a megállapodás feltételeit. Sajtóhírek szerint a Zebrák azt szerették volna elérni, hogy a támadó alapfizetése kevesebb legyen, a kevesebb bért viszont több bónusszal kompenzálták volna.

A megváltozott konstrukciók és a klub magatartása viszont annyira felháborította érintette Dybalát, hogy megszakította a tárgyalásokat a Juventusszal, és a távozását fontolgatja. A Manchester United és a Tottenham Hotspur által is csábított játékos több másik európai topcsapat érdeklődését is felkeltette, ami nem csoda, hiszen az argentin támadó nyáron szabadon igazolhatóvá válik, és már most előszerződést köthet bármelyik érdeklődővel.

A cikk lejjebb folytatódik

