A La Ligából igazolna lejáró szerződésű játékost a Juventus

Bár a Celta Vigo vezetőedzője, Claudio Giráldez úgy nyilatkozott hetekkel ezelőtt, bíznak abban, hogy sikerül egy új szerződést kötnie a klubnak Minguezával, a felek hónapok óta képtelenek megegyezni - írta meg a Marca. A spanyol balhátvéd kontraktusa 2026 nyarán lejár, így a szezon végeztével szabadon igazolhatóvá válna.

Ezek után nem csoda, hogy sorra jelentkeznek be a csapatok, köztük a Juventus is. Annyi bizonyos, hogy a Celta nem tudna versenybe szállni az európai elitcsapatok által kínált fizetéssel, de az szintén tény, hogy a télen semmikép nem szeretne megválni alapemberétől. Ráadásul a spanyol portál megjegyzi, hogy Mingueza remek kapcsolatban áll Giráldezzel.

A 26 éves játékost még 2023-ban szerződtették az égszínkékek a Barcelonától, azóta többnyire alapembere volt a Celtának: összesen 123 alkalommal lépett pályára a klub színeiben.

Több év kihagyást követően 2024-ben és 2025-ben a spanyol válogatottba is visszatért, amelyben három találkozón szerepelt a Nemzetek Ligájában, ahol egészen a döntőig menetelt a nemzeti csapattal.