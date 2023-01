Őrzik az emléket: Peléről nevezték el a Maracana előtti Sugárutat

Nemes gesztussal tiszteleg a legenda előtt Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro városvezetésének bejelentése szerint a Maracana Stadion mellett futó, többsávos nyugati sugárútnak egy 1.4 kilométer hosszú szakasza mostantól a “Pelé Király sugárút” nevet viseli.

Pelé számára a riói Maracana különös jelentőséggel bírt, 1969-ben ugyanis itt szerezte pályafutása 1000. gólját egy Vasco da Gama–Santos mérkőzésen, két évvel később pedig ebben az arénában búcsúzott a válogatottól a jugoszlávok elleni barátságos találkozón.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett Pelé annak idején 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben ünnepelhetett világbajnoki címet a brazil válogatott futballistájaként. A Seleção színeiben 92 találkozón 77 gólt szerzett. Pályafutása során 1363 mérkőzésén 1281 (más számítások szerint 1284) gólt szerzett.

A hosszantartó betegsége után múlt csütörtökön 82 éves korában elhunyt legenda búcsúztatóját a héten tartották Santosban.

