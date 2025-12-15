Őrült meccsen ikszelt a Manchester United és a Bournemouth

4-4-es döntetlennel ért véget a Premier League 16. fordulójának hétfői mérkőzése a Manchester United és Bournemouth között.



Már a 8. percben helyzetbe került a Manchester United, Mount lövését azonban Petrovics kapus hárította. Nem kellett sokat várnia az első hazai gólra az Old Trafford közönségének így sem, a 13. percben egy labdaszerzés utáni kontra végén Diallo fejelt közelről a hálóba. Az első félidő középső szakasza viszonylag csöndesen telt, a végjáték azonban kárpótolt mindenkit, hiszen előbb egy nagy sprintet követően Semenyo rúgta ki kiválóan laposan az alsót, azonban még a játékrész hosszabbításában jött a válasz manchesteri oldalról, Fernandes szögletét követően Casemiro volt eredményes.



Vezetést ünnepelhetett tehát a szünetben a közönség, az örömük azonban csak 45 másodpercig tartott a második félidőben, ennyi idő kellett ahhoz, hogy Marcus Tavenier átadásából Evanílson egyenlítsen. A sokkhatás érződött Amorim csapatán, hiszen az hat perc elteltével ismét kapitulált, Tavernier ezúttal a befejező szerepében tündökölt, ezzel lett 2-3. A portugál szakember cserékkel próbálta felrázni csapatát, jött Mainoo, Martínez és Sesko is. A 77. percben aztán Bruno Fernandes egy csodálatos szabadrúgással egalizált, s jött ismét a fordulat, a 79. percben Cunha gólja már 4-3-as hazai vezetést jelentett. Ez a mérkőzés azonban még mindig rejtett magában csavart, a 84. percben Jimenez passzolt a csereként beálló Kroupi elé, aki beállította a 4-4-es végeredményt.



16 kör elteltével ezzel az MU a 6. helyen áll a tabellán, a Bournemouth 13., de csak öt pont hátrányban a Vörösökhöz képest.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.