Oroszország: a csapatkapitány elutasította a válogatottságot

A Zenit csatárának több családtagja is Ukrajnában él, így a történtekre való tekintettel egyelőre nem szeretne a válogatottban szerepelni, ezt a csapat edzője, Valeriy Karpin is megerősítette.

Ebben a hónapban edzőtáborozni készül az orosz válogatott, arra az esetre, ha a Sportdöntőbíróság (CAS) mégis visszavonná eltiltásukat. A FIFA „száműzte” a hivatalos meccsekről Oroszországot, így nem léphetnek pályára a márciusi világbajnoki selejtezők rájátszásában sem, Karpin azonban kedden bejelentette az edzőtáborba behívottak keretét, az egyik legszembetűnőbb hiányzó pedig maga a csapatkapitány volt.

„A Zenit előszezoni edzőtáborának végén találkoztunk Artemmel, de természetesen nem volt ígéret a kötelező behívásra” – mondta Karpin.

"Ez nem csak Dzyubára vonatkozik, hanem minden játékosra. Vasárnap telefonon beszéltünk Artemmel, biztosított arról, hogy nagyon szeretne a válogatottban játszani, de most az ukrajnai nehéz helyzet miatt, ahol sok rokona van, elnézést kért, és családi okok miatt arra kért minket, hogy ne hívjuk be ebbe az edzőtáborba. Megállapodtunk, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk vele, és követni fogjuk a Zenitben nyújtott teljesítményét."

Dzyuba mellett a védő Vjacseszlav Karavajev is úgy döntött, hogy nem csatlakozik a kerethez, Karpin pedig hozzátette: „Dzyuba mellett Karavajev is kérte, hogy ne hívjuk be. Ő még nem érzi magát kellően felkészültnek, időt kell adnia magának ahhoz, hogy teljesen formába lendüljön.”

A FIFA és az UEFA úgy döntött, hogy az orosz-ukrán helyzet miatt felfüggeszti az orosz válogatottat és az ország összes klubját a versenyektől. Oroszországnak Lengyelországgal kellett volna megmérkőznie a világbajnokság selejtezőjének március 24-i rájátszásában, de ez a meccs a jelenlegi állás szerint nem játszható le. Ehelyett Lengyelország mérkőzés nélkül bejut a rájátszás következő körébe, ahol Csehországgal vagy Svédországgal találkozik majd.

Az Orosz Labdarúgó Szövetség felszólalt az eltiltással szemben, és egyértelművé tette, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.