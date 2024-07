Orosz Pál: „Tudom, nem a pénz játszik" – több játékos is távozhat a Ferencvárostól még idén nyáron

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjút.

A Ferencváros vezetője a beszélgetés során kitért Pascal Jansenre, a walesiek elleni BL-párharcra és a várható távozókra is.

Gratulálhatunk a továbbjutáshoz?

Nem, hiszen még nincs továbbjutás. Ahogy Pascal is elmondta, ez még csak az első felvonás volt, vár ránk egy második is idegenben, műfüvön. Óriá­si az előnyünk, természetes, hogy ezt a fórt meg is kell tartani, de ne feledjük, néhány évvel korábban a The New Saints négyet rúgott a Viktoria Plzennek hazai pályán. A lényeg, hogy nincs még letudva ez a kör. Szépen kezdtünk, mondhatni berúgtuk az ajtót, de nagyon készülünk a következő mérkőzésre is. Azt is szeretnénk megnyerni, nem mindegy a pontok szempontjából sem, hogy hogyan zárjuk ezt a fordulót.

Sorozatban a hatodik európai csoportkörre hajt a Ferencváros, az előző két évben ráadásul tavasszal is folytathatta szereplését. Mi a jelenlegi célkitűzés?

A hazai célunk a bajnoki és a kupagyőzelem. Természetesen lesznek riválisok, akiknek lesz hozzászólása ehhez, de úgy vélem, ha a saját játékunkat és stílusunkat tudjuk mindig kivinni a pályára és ráerőltetni az ellenfélre, akkor meglehet a sorozatban hetedik bajnoki címünk is. Az európai céljainkra kanyarodva: ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhassunk, meg kell nyernünk a bajnokságot. A BL egyfajta védőhálót ad, hiszen onnan még vereség esetén is van lehetőség folytatni a szereplést az Európa-ligában vagy a Konferencialigában. Ha nem nyered meg a bajnokságot, sem a Magyar Kupát, akkor marad a Konferencialiga, ahol nincs hibázási lehetőség. Nekünk minden idény elején az a kimondott célunk, hogy BL-csoportkörbe kerüljünk. Borzalmasan nehéz, sok dolognak össze kell állnia hozzá, az sem baj, ha a sorsolásnál az embernek egy kicsit szerencséje van. Már egy BL-rájátszásban nagyon nagy vonatok jönnek szembe, de ha ott ki is kapunk, az Európa-liga csoportkörébe kerülünk át. Ez a szcenárió financiálisan is jó konstrukció. Még egyszer kiemelném, mindezek mellett a cél a BL-csoportkör.

Az új vezetőedző, Pascal Jansen előző csapatával, a holland AZ Alkmaarral megtapasztalta már, milyen messzire jutni egy nemzetközi sorozatban, tavaly elődöntőt vívhatott a Konferencialigában. Ez mennyiben járult hozzá a kiválasztásához?

Ez nem volt szempont. Nem az eredményt néztük, hanem azt mondtuk, hogy olyan edzőt szeretnénk, aki picit más, mint akik korábban dolgoztak nálunk. Pascal egy fiatalkori sérülés után azt mondta, hogy ő mindenféleképpen edző szeretne lenni, tudatosan készült erre a pályára. Szimpatikus volt, amikor először találkoztunk vele Kubatov Gábor elnök úrral és Hajnal Tamással együtt. Pascallal nagyon jó szakmai beszélgetésünk volt, ahogy mondani szokták, egyből megvolt a kémia is közöttünk, egymásra találtunk. Neki is szimpatikus volt az a filozófia, amit a Ferencváros képvisel, számára is szakmai kihívást jelent az, hogy megpróbáljon minél tovább eljutni nemzetközi szinten a Ferencvárossal. Neki is az a célja, hogy Bajnokok Ligája csoportkörbe kerüljünk.

Amint ön is utalt rá, Jansen az elődökhöz képest nem futhatott be nagy karriert játékosként, ilyen szempontból vele új útra lépett a Ferencváros. Miért döntöttek így?

Különösebb oka nincs, sosem volt kimondva, hogy csak olyan személy lehet a Ferencváros következő vezetőedzője, aki labdarúgóként is letett valamit az asztalra. Volt ilyen is a jelöltek között. Pascallal valami olyan bölcsesség, nyugodtság, szakmai képzettség párosul, ami meggyőzött minket arról, hogy ő az, aki a csapatunkat sikerrel irányíthatja a jövőben. Neveket nem szeretnék mondani, de voltak egy szurkoló számára ismertebb jelöltek is. Az összes jelöltet figyelembe véve úgy voltunk, Pascal az, akiben látjuk azt a fajta megközelítést és elhivatottságot, amire a Fradinak szüksége van. Természetesen a többiek is nagyszerű szakemberek, de nekünk Pascalra esett a választásunk, és azt se felejtsük el, hogy ő is minket választott annak ellenére, hogy más komoly ajánlatai is voltak. Ez mind kellett ahhoz, hogy most együtt dolgozhassunk.

A The New Saint elleni továbbjutás esetén a dán Midtjylland várhat a Fradira a BL-selejtező harmadik körében. Ha valóban összejön a párharc, az akár jó értékmérő is lehetne, hiszen hét éve egyszer már találkoztak, a sok nehezítő körülmény közepette pedig kettős vereséggel estek ki.

Igazi ki-ki meccs lehetne a Midtjylland elleni párharc. Tudom, nem a pénz játszik, de hasonló a játékosértéke a két klubnak, de ha egészen pontos akarok lenni, akkor azért a dánoké magasabb. Nem bánom, hogy az első meccs kint lesz, ha eljutunk oda, hiszen vár ránk még egy walesi találkozó, de idegenben jó eredményt kell elérni, itthon pedig a saját közönségünk előtt el kell tudni döntenünk a javunkra a párharcot. Ha valaki látta a keddi meccsünket, tapasztalhatta, amilyen közönsége a Ferencvárosnak van, olyan máshol nincs. Az új edzők is azt mondták, hogy a hideg rázta őket a stadionban. A szurkolók támogatása rengeteg energiát adott a csapatnak, ezt ki kell tudni használni.

A hazai átigazolási időszak augusz­tus végéig tart. Hogy látja, fog még változni a Ferencváros kerete?

Nem tudom azt mondani, hogy részünkről lezártnak tekinthető az átigazolási időszak, hiszen nem lezárt, jelen pillanatban is vannak megbeszélések esetleges távozókról, vagy éppen érkezőkről. Látni kell, hogy a labdarúgás amellett, hogy egy gyönyörű sport, ma már egy kiemelkedő üzletág is a maga dinamikájával, törvényszerűségeivel. A szurkoló nyilvánvalóan azt szeretné, hogy a kedvenc játékosa örökre nálunk maradjon, de az ő kedvenc futballistája nem biztos, hogy mindig a Ferencvárosnál szeretne maradni. Ezek a srácok profi futballisták, amikor itt vannak, mindent megtesznek a klubért, de bármikor befuthat nekik egy olyan ajánlat, amivel a Ferencváros nem akar vagy nem tud versenyezni. A másik: az érkezőkért kifizetett pénzt is be kell szedni valahonnan, ha mindig csak érkeznének hozzánk, kétszázan lennének a keretben. Elképzelhető, hogy lesz még olyan, akiért ha olyan ajánlat jön, ami a klubnak jó, és sportszakmailag tudjuk helyettesíteni, csapatot válthat a nyári átigazolási szezonban, de olyan is, aki érkezhet. Ezúttal sem fogok eltérni attól a bevált rendtől, hogy pletykákkal nem foglalkozunk, és ha van mit bejelenteni, azt a klub hivatalos felületein tesszük meg. A kommunikációt is mederben kell tudni tartani, ez is alapfeltétele az egyre profibb működésnek.

