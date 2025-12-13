November 29-én játszották le az egyik legsúlyosabb fegyelmi vétséggel véget érő mérkőzést hazánkban: a hazai Tiszaföldvár fogadta a vendég Kenderes csapatát az U19-es bajnokságban, amelyet végül 3-0-s megállított eredménnyel nyert meg a hazai csapat.

Történt ugyanis, hogy 3 gólos vendég előnnyel mentek félidőre a csapatok, ám a feszült légkör már ekkor is felütötte a fejét, hiszen a játékvezető két kenderesi játékost is kiállított még az első félidőben. A fordulás után a hazaiak elkezdték ledolgozni a félidőben összeszedett hátrányukat, és a 84. percben sikerült is megfordítani a mérkőzést - ezután szabadult el a pokol.

Ellenfélre és játékvezetőre támadtak

A fordítás után két kenderesi vendégjátékos (Fejes Zsolt és Simon Gergő) a hazai gólszerzőre támadt, majd miután mindketten a kiállítás sorsára jutottak, Simon Gergőnél elszakadt valami, és a bírónak is nekiment, többek között megrúgta és arcon ütötte a játékvezetőt. A találkozó már nem folytatódott, a vendégek viselkedése nyomán a mérkőzést 3-0-val ítélték oda a Tiszaföldvárnak.

A szoljon.hu beszámolója szerint a büntetés sem maradt el a vétkes kenderesieknek: a vármegyei bizottság Fejes Zsoltot hat meccsre tiltotta el, Simon Gergő viszont nem úszta meg ennyivel: örökre eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől a kenderesi játékost. Ezenkívül, az események súlyosságából adódóan büntetőfeljelentést is indítványozták a két futballista ellen garázdaság gyanújával.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.