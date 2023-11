Óriási verekedés tört ki a dél-amerikai szuperrangadón, Lionel Messi rendőri túlkapásról beszélt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Csaknem félórás késéssel kezdődött a Brazília-Argentína (0–1) világbajnoki selejtező magyar idő szerint szerda hajnalban Rio de Janeiróban, a Maracana stadionban, miután összecsaptak a rendőrök és a szurkolók a lelátón.

A himnusz hangjai szóltak, amikor a helyi és az argentin szurkolók verekedésbe kezdtek. Ez arra késztette a brazil rendőrséget, hogy botokkal essen a vendégdrukkereknek, akik válaszul feltépték és az egyenruhásokra dobálták a székeket.

Az argentin játékosok nyugalmat kértek a lelátón lévőktől, mielőtt Lionel Messi visszavezette őket az öltözőbe.

A világbajnok kapus, Emiliano Martínez az egyik korláthoz rohant csapata szurkolói előtt, hogy felkérje a rendőrséget az erőszak beszüntetésére, a hálóőr megpróbálta elkapni az egyik rendőr karját.

Tragédia is történhetett volna

„Láttuk, hogy a rendőrök verik az embereket, sok játékosnak a családtagjai is ezen a területen voltak. Nem tudtunk a játékra koncentrálni. Úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk a pályát, mert ilyen körülmények között lehetetlen volt játszani. Egyúttal ez volt a legjobb módja annak, hogy lenyugtassuk a kedélyeket és elkerüljük a tragédiát” – idézte Messi mérkőzés utáni szavait az ESPN.

A nyolcszoros aranylabdás azonban nem is annyira burkoltan a brazil rendőrség túlkapásáról beszélt és arra is emlékeztetett, hogy ugyanez történt nemrég a Libertadores Kupa döntője kapcsán is.

Mint ismeretes, november 4-én a brazil Fluminense megnyerte a legrangosabb dél-amerikai kupasorozatot a Boca Juniors ellen a Maracanában, miután a rendőrség utcai harcokat vívott az argentin szurkolókkal.

Vagner Ferreira ezredes, a stadion legmagasabb rangú rendőre azonban a szervezőket hibáztatta azért, mert nem különítették el kellőképpen a hazai és a vendégszurkolók között.

„Minden tett reakciót követel. Először beszélgettünk velük, aztán a botjainkat kellett használnunk. Nem volt halálos erő, sem gumilövedékek, sem könnygáz” – mondta az AP beszámolója szerint Ferreira, aki megvédte a rendőrök intézkedését.

Mindenesetre legalább egy szurkoló megsérült – vérző fejjel vitték el a stadionból – és a riói rendőrség közlése szerint nyolc embert letartóztattak a verekedés miatt.

Zsinórban harmadik vereségét szenvedte el Brazília

A regnáló világbajnok játékosai végül 22 perc elteltével tértek vissza a pályára – a brazilok végig kint maradtak –, és némi bemelegítés után végre elkezdődött a meccs, amelyre egyébként mind a 69 ezer jegy elkelt.

A mintegy 3000 rajongót befogadó lelátószakasz körül addigra még komolyabb rendőri erő gyűlt össze.

A mérkőzésen ugyan Brazília dominált, de Argentína nyert: Otamendi 63. percben szerzett fejesgóljával. A házigazda egyébként emberhátrányban fejezte be a meccset, miután az alig tíz perccel korábban beállt Joelinton azonnali piros lapot kapott.

Ez volt Brazília zsinórban harmadik veresége a selejtezősorozatban, és 2009 óta először fordult elő, hogy az ötszörös vb-győztes hazai meccsen nem szerzett gólt.

Az argentin válogatott hat forduló után az első helyen áll a selejtezőcsoportban, Brazília csupán a hatodik.

Dél-Amerikából az első hat kvalifikálja magát a világbajnokságra, a hetedik helyezett pótselejtezőt játszik.

Lionel Messi: „véget kell vetni az őrületnek”

Messi Instagram-fiókjában posztolt üzenetében Argentína győzelmét ünnepelte, de elítélte a lelátón történt erőszakot is.

„Ez a csapat továbbra is történelmet ír... Nagyszerű győzelem a Maracanában, bár Brazíliában továbbra is jellemző lesz az argentin szurkolók elnyomása. Ezt az őrületet nem lehet elviselni, és most kell véget vetni neki!” – fogalmazott a nyolcszoros aranylabdás.