Óriási vagyonra tett szert Cristiano Ronaldo - ennyi pénzt keres egy héten

Már 2020-ban átlépte az 1 milliárd dollárt Cristiano Ronaldo keresete a pályafutása során.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Már több mint 1 milliárd dollárt keresett pályafutása alatt Cristiano Ronaldo, a Manchester United klasszisa. A futballista még 2020-ban érte el ezt a határt, derült ki a legfrissebb adatokból, amelyeket azután publikáltak, hogy jelenlegi klubja 25 százalékkal csökkentette bérét. Korábbi értesülések szerint amikor tavaly nyáron visszatért Manchesterbe, akkor heti 480 ezer fontos fizetésért cserébe írt alá régi-új klubjánál, ami kapásból 25 millió dollárral növelte a bevételét.

A bércsökkenés oka egyszerű: a Manchester United az elmúlt idény végén nem tudta kvalifikálni magát a Bajnokok Ligája-csoportkörébe, így az összes játékos fizetését 25 százalékkal csökkentették.

Cristiano Ronaldo jelenlegi keresete körülbelül 500 millió dollár körül mozog, amelynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb sportolójává teszi a portugált. A mostani bércsökkentés azt jelenti, hogy a heti 480 ezer dolláros fizetése helyett csak 360 ezret vihet haza ebben az idényben. Ez azt is jelenti, hogy nem ő a legjobban kereső játékos a Premier League-ben, de még így is az élmezőnybe tartozik.

Aggódnia így sem kell a 37 esztendős futballistának, hiszen még így is rengeteg pénzt keres egyéb, labdarúgáson kívüli üzletekből is. 2021 és 2022 májusa között például 115 millió dollárt vitt haza így a Forbes adatai szerint. Fontos kiemelni emellett, hogy a karrierje során megszerzett vagyonának 40 százaléka ilyen megállapodásokból származik.

Milyen értéke van Cristiano Ronaldónak a labdarúgáson kívül? A portugál klasszist követik legtöbben például Instagramon, számszerint 477 millióan, amelynek köszönhetően egy posztért cserébe akár 1.6 millió dollárt is fizethetnek neki. Olyan cégekkel dolgozik közösen, mint a DAZN, az MTG vagy éppen az Unilever, de életre szóló szerződése van a Nike-val is, amely 1 milliárd dollárt biztosít számára. Ezek további mintegy 45 millió dolláros bevételt jelentenek számára, szót sem ejtve a saját befektetéseiről.

A Manchester United játékosának saját ruhamárkája is van, amely éves szinten 63 millió dollár körüli bevételt jelent számára, ráadásul a világ számos országában van saját tulajdonában lévő hotele. 2019-ben ráadásul egy hajtranszplantációval foglalkozó cégbe is befektetett Marbellában, majd Madridban is, amit további tíz ilyen központ követett, amely további 85 millió dollárral duzzasztja Ronaldo számláját.

Cristiano Ronaldo tulajdonába tartozik továbbá egy hét épületből álló kúria is Madeirában, valamint Lisszabonban is van saját birtoka. Emellett tavaly vásárolt egy 7 millió dollárt érő yachtot is, míg luxusautógyűjteménye nagyjából 24 millió dollárt ér.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City-Manchester United angol bajnoki mérkőzésen a hazaiak sikere 1.37, a döntetlen 5.75, a vendégsiker 7.50-szeres pénzt fizet. (x)