Óriási fordulat, már januárban távozhat Mbappé Párizsból!

Nem érzi jól magát Párizsban a klub sztárja, Kylian Mbappé - számolt be a hírről Fabrizio Romano. Az olasz transzferguru szerint a francia játékos szeretné elhagyni jelenlegi csapatát amilyen gyorsan csak lehet, ha nem változik a jelenlegi helyzet. A gárda részéről úgy reagáltak a spanyol és a francia sajtóban megjelent hírekről, hogy a futballista csak nyomást akar helyezni a PSG-re.

Kylian Mbappé mindössze öt hónapja írta alá új szerződését a párizsi együttessel, amelynek értelmében óriási fizetésre, valamint kisebb hatalomra is szert tett a csapaton belül. Mindezt úgy tette meg a fiatal sztár, hogy közben a Real Madriddal is tárgyalt, a megállapodás is közel volt, azonban ez végül nem született meg. Ennek is köszönhető, hogy a spanyol sajtóban arról számoltak be, hogy a "királyi gárdánál" jelenleg nem gondolkoznak a megszerzésében. Ami biztos, hogy a PSG nem szeretné eladni 23 éves támadóját.

