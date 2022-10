Száműzte első csapatától válogatott támadóját a Mol Fehérvár - hivatalos

Hivatalos közleményben jelentette be a Mol Fehérvár, hogy kitette első csapata keretéből grúz válogatott támadóját, Budu Zivzivadzét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az Újpest 1-0-s győzelmet aratott a Mol Fehérvár otthonában. A székesfehérvári együttes noha az Európa-konferencialigában egészen a playoff körig menetelt, a bajnokságban jelenleg csak a nyolcadik helyen áll. Emiatt a szurkolók elégedetlenek a vezetőséggel és a játékosokkal is, akik közül többel is levetették tegnap a mezt. Nem így volt ez Budu Zivzivadzéval, aki Vincent Onovóval cserélte el a felsőjét, ráadásul fel is vette az újpesti futballista mezét, és úgy vonult le a pályáról.

Az esetet követően a Mol Fehérvár hivatalos közleményben erősítette meg, hogy kiteszik az első csapat keretéből a grúz támadót. "A hétfő esti, Újpest FC elleni vereséget követően kirívóan tiszteletlen magatartást tanúsított a klubbal, szurkolóinkkal és csapattársaival szemben, így kikerült az első csapat keretéből."

Budu Zivzivadze az előző idény tavaszi félévében Újpesten játszott kölcsönben, ahol szárnyra kapott, tizenegy gólt jegyzett, így nagy reményekkel tért vissza Székesfehérvárra.

ÍGY SÉTÁLT LE LILA-FEHÉR MEZBEN BUDU ZIVZIVADZE A MOL FEHÉRVÁR-ÚJPEST MÉRKŐZÉS UTÁN

