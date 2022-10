Óriási bajban a Juventus!

A BL-búcsú és a szerény bajnoki teljesítmény mellett még példátlan sérüléshullám is sújtja a Juventust.

A Juventus hétközben 4-3-as vereséget szenvedett a Benfica otthonában a Bajnokok Ligája csoportkörében, ezzel öt forduló után biztossá vált, hogy Massimiliano Allegri tanítványai nem lesznek ott a legjobb 16 között, és legjobb esetben az Európa-ligában folytatják tavasszal. A bianconerinek ehhez viszont legalább annyi pontot kell szereznie a PSG ellen, mint a Maccabinak a Benfica ellen a hatodik, egyben utolsó fordulóban.

Az öreg hölgy a hétvégén a Lecce otthonába látogat. A mérkőzés nem ígérkezik sétagaloppnak a torinóiak számára, hiszen Allegri tizenegy játékosára nem számíthat.

Korábban is biztos volt, hogy Marley Ake, Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Daouda Peeters, Pogba, Federico Chiesa, Leandro Paredes nem léphet pályára a Lecce ellen, hozzájuk csatlakozott most a combsérüléssel bajlódó Vlahovics és a személyes okok miatt kimaradó Locatelli is.

A Juventus 11 forduló után 19 ponttal a Serie A 8. helyén szerénykedik, így igencsak inog Allegri alatt a kispad, főleg ha a BL kiesést is beleszámítjuk a bizonyítványba, ezért talán nem túlzás kijelenteni, hogy a szombati mérkőzés akár az olasz szakember állásáról is dönthet.

