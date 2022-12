A magyar miniszterelnök szerint látványos és izgalmas világbajnokságnak bizonyul a katari torna.

Kedden landolt a Magyar Légierő gépe és több magánrepülő is Katarban, ahol a helyszínen tekintette meg az argentin-horvát elődöntőt Orbán Viktor is. A kormányfő este helyi újságoknak is nyilatkozott, ahol a szervezést dicsérte.

„Szeretem, amikor kultúrák találkoznak és játszanak egymással azonos játékszabályok mellett ugyanabban a sportágban” – idézte Orbán Viktor katari újságíróknak adott nyilatkozatát az MTI.

A magyar kormányfő a Katarban tartott labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban arról beszélt, hogy megpróbálja otthonról követni a mérkőzéseket, de – mint megjegyezte – ez nehézségekbe ütközik, mivel nappal dolgoznia kell, így csak késő este jut erre ideje.

Kiemelte, hogy a katari labdarúgó-világbajnokság nemcsak látványos, de izgalmas is. Orbán Viktor egyben nagyra értékelte a szervezést és azt, hogy Katar úgy döntött, a pénzt arra a célra költi, hogy az egész világot vendégül lássa.

Fontosnak tartotta mindemellett, hogy arab országban rendezik meg a labdarúgó-világbajnokságot. A „Ha Rómában vagy, tégy úgy, ahogy a rómaiak teszik” szólást felemlítve úgy fogalmazott, nagyon jó, hogy egy arab országban látják vendégül a világot, amelynek így tiszteletben kell tartania a helyi szokásokat és szemléletmódot.

Mint mondta, ez nemcsak a labdarúgás, de az eltérő életfelfogás megértése szempontjából is fontos.

Orbán Viktor az összecsapást követően még az éjjel Brüsszelbe utazott a szerdai EU-ASEAN csúcstalálkozóra, ahol az uniós tagállamok és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállami vezetői tárgyalnak egymással

