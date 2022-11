Orbán Viktor elárulta, ki nyeri a világbajnokságot

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor köztudottan a labdarúgás nagy rajongója, így teljesen érthető, hogy az ország első emberét is foglalkoztatja a vasárnap rajtoló világbajnokság.

Orbán a közösségi oldalain arra a kérte a követőit, hogy mondják meg szerintük ki nyeri a katari világbajnokságot. A tippjét természetesen a miniszterelnök is leadta, Orbán Viktor érzése szerint Szerbia személyében új világbajnokot avatnak idén.

The #FIFAWorldCup begins tomorrow. Who do you think will win? My bet is #Serbia 🇷🇸