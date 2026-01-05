Orbán Viktor markáns véleményt mondott a Kubatov-Csányi csörtéről

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hétfőn délelőtt évindító sajtótájékoztatót tartott. A közel két és félórás sajtótájékoztatón föleg aktuál politikai kérdésekre válaszolt a magyar miniszterelnök, azonban újságírói kérdésre arra is kitért, mit gondol a Kubatov Gábor és Csányi Sándor közötti ellentétről.

„Kubatov Gábor és Csányi Sándor vitáját élvezettel figyelem. Vannak ugyan olyan kinövései, amelyek talán szükségtelenek, de ha nem személyes természetű vitának tekintjük, hanem intellektuálisnak – és a modern sport az egyre inkább intellektuális dolog –, akkor tényleg egy nagyon komoly vitát fedezhetünk fel"

– húzta alá Orbán Viktor.

„Lezárult tizenhat év 2026-ban, egy nagy szakasz, ami több sportág újjáépítését is jelentette, többek között a labdarúgásét is. És az a kérdés, hogy ezen az úton kell-e tovább menni, vagy nem. És ha kell változtatni, akkor hol kell változtatni. Szerintem ezek jó viták, ezek értelmes viták. És itt a klubok szerepe, a klubok és a szövetség viszonya, ezek kulcskérdések. Tehát anélkül, hogy itt most átmennénk egy sport sajtótájékoztatóba, csak engedje meg, hogy itt megálljak, és mondjam, hogy ezek mind fontos kérdések. És nagyon helyes, ha az erős emberek ezeket megvitatják, mondom néhány ilyen oldalági kinövést, ami inkább stiláris vagy minőségi kérdés – mármint a nyilvánosság előtt vállalható minőség kérdése –, ezt a kettőt leszámítva, összességében ez egy jó irányba vivő vita"

– húzta alá a magyar miniszterelnök, aki sajnálatát fejezte ki, hogy most nem tud részt venni ebben az építő vitában:

„Milyen kár, hogy nem tudok ebben részt venni, tekintettel arra, hogy itt választások lesznek meg kormányozni is kell, majd a választások után, ha ezek a viták nem zárulnak le addig, akkor a magyar kormány is, a leendő magyar kormány is szívesen részt vesz, ha meghívják egy ilyen vitába, hogy mégis mi hogyan tudunk hozzájárulni a változásra szoruló sportágak – több ilyen is van – új rendjének kialakításához. De ez most nem időszerű, ezt majd akkor"

– zárta gondolatait a kormányfő.

A teljes sajtótájékoztató: