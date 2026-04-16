Aggasztó hírek érkeztek Orbán állapotáról

Mi történt Orbánnal?

A német Bild információi szerint a 33 éves magyar válogatott védő izomsérüléssel küzd, ezért játéka erősen bizonytalan – még úgy is, hogy Orbán mindent megtesz a mielőbbi visszatérésért.

Az ág is húzza a Lipcsét

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a másik középhátvéd, Castello Lukeba szereplése is kérdéses. A francia játékos combközelítő-problémákkal bajlódik, és egyelőre nem tudott edzeni, így Ole Werner vezetőedző komoly gondokkal küzdhet a védelem összeállításánál.

A Lipcse nem szeretné, hogy Orbán rásérüljön a combjára

Hogy Orbán pályára léphet-e, várhatóan csak az utolsó pillanatban derül ki. Az viszont biztos, hogy a lipcseiek nem akarnak kockáztatni, és semmiképp sem szeretnének egy hosszabb kihagyást megkockáztatni.

Hogy áll a Lipcse?

A BL-helyekért zajló versenyfutásban az RB Leipzig jelenleg azonos pontszámmal áll a negyedik helyen a dobogós VfB Stuttgart mögött. Az üldöző Bayer Leverkusen négy ponttal van lemaradva, miközben már csak öt forduló van hátra a Bundesliga-szezonból.

Orbán kulcsembere a csapatnak: ebben az idényben még egyetlen meccset sem hagyott ki, 33 tétmérkőzésen pedig két gólt és két gólpasszt jegyez. Ha most nem tudná vállalni a játékot, az komoly és szokatlan érvágás lenne a Leipzig számára.

