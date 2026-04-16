Willi Orbán
Aggasztó hírek érkeztek Orbán állapotáról

Rossz hírek érkeztek Lipcséből, Willi Orbán sérülése miatt kihagyhatja csapata kulcsfontosságú mérkőzését. Az RB Leipzig középső védője az utóbbi időben nem edzett, így erősen kérdéses a szereplése a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából kulcsfontosságú Frankfurt elleni bajnokin.

Mi történt Orbánnal?

A német Bild információi szerint a 33 éves magyar válogatott védő izomsérüléssel küzd, ezért játéka erősen bizonytalan – még úgy is, hogy Orbán mindent megtesz a mielőbbi visszatérésért.

Az ág is húzza a Lipcsét

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a másik középhátvéd, Castello Lukeba szereplése is kérdéses. A francia játékos combközelítő-problémákkal bajlódik, és egyelőre nem tudott edzeni, így Ole Werner vezetőedző komoly gondokkal küzdhet a védelem összeállításánál.

A Lipcse nem szeretné, hogy Orbán rásérüljön a combjára

Hogy Orbán pályára léphet-e, várhatóan csak az utolsó pillanatban derül ki. Az viszont biztos, hogy a lipcseiek nem akarnak kockáztatni, és semmiképp sem szeretnének egy hosszabb kihagyást megkockáztatni.

Hogy áll a Lipcse?

A BL-helyekért zajló versenyfutásban az RB Leipzig jelenleg azonos pontszámmal áll a negyedik helyen a dobogós VfB Stuttgart mögött. Az üldöző Bayer Leverkusen négy ponttal van lemaradva, miközben már csak öt forduló van hátra a Bundesliga-szezonból.

Orbán kulcsembere a csapatnak: ebben az idényben még egyetlen meccset sem hagyott ki, 33 tétmérkőzésen pedig két gólt és két gólpasszt jegyez. Ha most nem tudná vállalni a játékot, az komoly és szokatlan érvágás lenne a Leipzig számára.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

