A lipcsei együttes veresége nagyobb meglepetés, ugyanis a meccset a 16., osztályozós helyről kezdő Mainzcal szemben maradtak alul, ráadásul hazai pályán.

A vezetést még a házigazda szerezte meg, de aztán a vendégek a szünet előtt büntetőből egyenlítettek, majd a fordulást követően előnybe is kerültek, ezt pedig egészen a lefújásig sikerült megőrizniük. A mainziaknak idegenben ez mindössze a második győzelmük volt a mostani szezonban. Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt.

Schäferék a tabellán harmadik, remek formában lévő, hat meccse veretlen Hoffenheim vendégeként léptek pályára. A magyar válogatott középpályás 0-3-nál, csereként állt be, csapata pedig végül 3-1-es vereséget szenvedett. A fővárosi gárda immár öt kör óta nyeretlen.

Bundesliga, 20. forduló:

RB Leipzig–FSV Mainz 1-2 (1-1)

Hoffenheim–Union Berlin 3-1 (2-0)

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1-3 (0-2)

Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach 1-1 (0-0)

Augsburg–St. Pauli 2-1 (1-1)

később:

Hamburger SV–Bayern München 18.30

pénteken játszották:

1. FC Köln-VfL Wolfsburg 1-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

VfB Stuttgart–Freiburg 15.30

Borussia Dortmund–Heidenheim 17.30

Az Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen mérkőzés összefoglalója:

Forrás: MTI