Orban és Nikolics a pozitív példa, a többiek nem segítettek

A magyar labdarúgást, de lényegében a teljes hazai sportot elérte a honosítási hullám, de ez nem ma kezdődött, hanem néhány évtizeddel ezelőtt. Nem egy olyan játékos kapott már lehetőséget a nemzeti csapatban, aki nem hazánkban látta meg a napvilágot.

Sokan azt gondolják, hogy az első honosított játékos Sowunmi Thomas volt, ám ez nem teljesen igaz, hiszen ő bár Lagosban született, a nigériai állampolgárság mellé korábban megkapta a magyart is, így mire labdarúgó lett, már javában a honfitársunk volt, szerepelt is a nemzeti csapatban 10 alkalommal.

Sokkal inkább igaz a honosított válogatott meghatározás a román Vasile Miriutára, aki 2000-ben szerepelt először a magyar együttesben. Nagy csodát nem tett, hiszen mindössze kilenc alkalommal lépett pályára az együttesben és egy gólt szerzett. Érdekesség, hogy neki lett volna lehetősége Románia ellen futballozni, ám valahogy sosem került be a csapatba, amikor szülőhazája volt a rivális, pedig Bukarestben egy alkalommal még a kispadon is ott ült.

Több csapat

A brazil Leandro de Almeida sem tett nagy csodát, pedig ő tizenhat alkalommal volt magyar válogatott. Gólt nem szerzett, de érdekesség vele kapcsolatban, hogy az első (2004) és az utolsó válogatottsága között 11 év telt el.

Honfitársa Paulo Vinícius 2017-ben lett a magyar válogatott tagja. Akkor a Videoton játékosa volt és a csapattal korábban kiemelkedően teljesített az Európa-ligában is, vagyis azt gondolhattuk, hogy igazi erősítés lesz a válogatottnak. Nem lett… Hét meccsen szerepelt, nem hagyott mély nyomokat. Érdekesség, hogy akkori csapattársával a bosnyák Asmir Suljic-csal együtt tették le az álampolgársági esküt, ám a balszélsőnek nem adatott meg, hogy a nemzeti csapatban szerepelhessen.

Aztán jött Willi Orban, aki egyből kiszorította Viníciust a keretből. Az ő felmenői között van magyar, ám Németországban született és ott is futballozott. Több alkalommal is kereste a magyar szövetség, hogy az utánpótlás-válogatottak után ne a német felnőtt csapatra várjon, hanem szerepeljen a magyarban. Bernd Storck és Georges Leekens is hiába próbálkozott, de végül 2018-ban Orban elfogadta Marco Rossi meghívását, azóta is kihagyhatatlan a csapatból.

Rajta kívül csak Nikolics Nemanja, akire úgy gondolhatunk, hogy erősítést jelentett a válogatottnak, miközben a határainkon túl született. A csatár részese volt a 2016-os EB-szereplésnek is, de emellett a huszonkilenc meccsén hat gólt is szerzett a csapatban. A jelenlegi keretnek is tagja, az oroszok ellen a kapuba is talált.

Aztán szerepelt még a csapatban Predrag Bos­njak, Otigba Kenneth is, de ők aztán végképp nem tettek hozzá semmit a magyar labdarúgáshoz, előbbi egy, utóbbi két meccsen szerepelt.

És most csatlakozott a kerethez Loic Nego, aki korábban szép eredményeket ért el a francia utánpótlás-csapatokkal: 2010-ben Európa-bajnok lett.