Olivier Giroud maradna a Milannál

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az AC Milan gólerős támadója, Olivier Giroud szeretné a Milanban folytatni a pályafutását.

A cikk lejjebb folytatódik

Olivier Giroud 37 évesen is remek formában van. A támadó idén a bajnokságban 11 mérkőzésen 7 gólt szerzett a Milanban, míg betalált a francia válogatottban is a héten kétszer. A támadó 2021-ben igazolt Olaszországba, de szeretné meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését.



"Szeretnék továbbra is a Milan játékosa lenni. A szerződésem nyáron lejár, egyelőre nem beszéltünk a vezetősséggel a folytatásról. Maradni szeretnék ez biztos, azt gondolom még mindig nagy segítséget tudok nyújrani az együttesenek."