Olimpia: piros lapot kapott, könnyek között hagyta el a pályát a brazilok legendája

Lehet, hogy utolsó meccsét játszotta a nemzeti csapatban.

Spanyolország 2-0-ás győzelmet aratott Brazília ellen az Olimpia női futballtornájának csoportmérkőzésén, ezzel a dél-amerikaiak csak a harmadik helyen végeztek a C jelű kvartettben, ugyanis korábban Japántól is kikaptak, így még az is kérdéses, hogy bejutnak-e a negyeddöntőbe.

A spanyolok elleni mérkőzés tragikus hőse Marta volt, akit korábban hatszor is az év legjobb női labdarúgójának választottak.

A brazilok 38 esztendős sztárja az első játékrész hosszabbításában, még 0-0-ás állásnál piros lapot kapott, ami könnyen azt jelentheti, hogy véget ért a pályafutása a válogatottban.

Marta ugyanis néhány hónapja bejelentette, hogy az idén visszavonul a nemzeti csapattól, s ha a brazilok tovább is jutnak a csoportjukból, az automatikus legalább egymeccses eltiltás miatt az elődöntőbe is be kellene verekedniük magukat, hogy a klasszis még pályára tudjon lépni az Olimpián.

Nem csoda, hogy a kiállítás után könnyek között hagyta el a játékteret.