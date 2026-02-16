Két perc után dőlt ki új csapatában Zinchenko

Győzelem, de nagy áron

Bár az Ajax végül magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Fortuna Sittard felett – köszönhetően Jorthy Mokio, Rayane Bounida góljainak és Mika Godts duplájának –, az öröm nem lehetett teljes. Zinchenko egy Dimitrios Limniosszal való összecsapás után maradt a földön, a bal térdét fájlalva. Az orvosi stáb hosszas ápolás után segítette le a pályáról a 29 éves játékost, aki láthatóan fájdalmak között, bicegve tűnt el az öltözőfolyosón.

Fred Grim, az Ajax vezetőedzője a lefújás után aggódva nyilatkozott:

„Jelenleg nem tudjuk pontosan, mennyire súlyos Oleksandr sérülése. MRI-vizsgálaton vesz részt, és reméljük, nem kell hosszú hónapokat kihagynia.”

Magyar szempont: Veszélyben az őszi NL-rangadók?

A hír a magyar szurkolók számára is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen Ukrajna a magyar válogatott egyik legfőbb ellenfele lesz az őszi Nemzetek Ligája-sorozatban. Amennyiben beigazolódnak a félelmek, és Zinchenko térdszalag-szakadást szenvedett, a felépülése 6-9 hónapot is igénybe vehet, ami azt jelentené, hogy lemarad a mieink elleni mindkét találkozóról.

Zinchenko kiesése hatalmas érvágás lenne az ukránoknak, hiszen ő a csapat motorja és vezére, hiánya pedig alapjaiban rajzolhatja át az erőviszonyokat a csoportban, ahol még Georgia és Észak-Írország szerepel.

A vb-álmok is ködben

A 29 éves védő/középpályás február elején azért igazolt az Arsenalból az Ajaxhoz (jelentős fizetéscsökkentést is vállalva), hogy formába lendüljön a márciusi, Svédország elleni sorsdöntő vb-pótselejtezőre. Ha a diagnózis kegyetlen lesz, Zinchenko nemcsak az Ajax tavaszi meneteléséből és az őszi Nemzetek Ligájából maradhat ki, de a nyári, észak-amerikai világbajnokságról is lemaradhat, amennyiben Ukrajna kijut.

Hosszú kálvária folytatódik

Az ukrán sztár számára ez a szezon eddig is felejthető volt: az őszt a Nottingham Forestnél töltötte kölcsönben, de sérülések miatt ott is csak négy bajnokin tudott kezdeni. Az Arsenalnál töltött három és fél év után próbált új életet kezdeni Hollandiában, de a sors egyelőre nem volt kegyes hozzá.

