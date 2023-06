Olaszországból is megkeresték Kerkez Milost

A Milanban eltöltött évek alatt megismerkedett az olasz légkörrel is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Továbbra is kérdéses hol folytatja karrierjét a magyar válogatott fiatal balbekkje, Kerkez Milos.

Hol folytatja pályafutását Kerkez Milos? Marad az AZ Alkmaarban (1.65), eligazol a Benficába (2.10) vagy az AC Milanban köt ki (3.50)? (x)

A 19 éves labdarúgó az AZ Alkmaarban kiváló szezont futott, 52 mérkőzésen 5 gólt, illetve 6 asszisztot jegyzett. Ezek a statisztikai mutatók több klub érdeklődését is felkeltette a holland egyesület pedig 20 millió eurós árat szabott ki a balbekkre. A Benfica korábban sűrűn tárgyalt Kerkezzel és az Alkmaarral is, de a végső árban nem tudtak megegyezni. A portugál klub még továbbra is versenyben van a védő megszerzéséért, azonban már más alternatívák után is kutatnak a piacon.

Az olasz Corriere dello Sport cikke szerint a Benficán kívül az angol Bournemouth és az olasz Bologna is beszállt a magyar labdarúgóért folytatott licitháborúba. Az újság megjegyzi, hogy a tavalyi Serie A szezon kilencedik helyén végzett Bologna inkább csak érdeklődik Kerkez játékjoga iránt, a 20 milliós árat nekik is igen nehéz lenne kifizetni.

A ballábas játékos számára azonban nem lenne ismeretlen terep az olasz labdarúgás, hiszen az AC Milan kötelékében is eltöltött jó pár évet, mielőtt befutott volna az AZ Alkmaarban. Jelenleg ez az egyetlen pozitívum, amely a Bologna mellett szólhat.