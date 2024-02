Olaszországból igazolt a DVTK

Visszatért korábbi csapatához.

Két évvel ezelőtt a DVTK értékesítette az akkor alig tizenhét esztendős Komlósi Bence játékjogát. A piros-fehérek utánpótlásában nevelkedő korosztályos válogatott belső védőt az olasz SSD Parma Calcio 1913 szerződtette. A tehetséges, korosztályos válogatott játékos most visszatért Diósgyőrbe.

si Bence az elmúlt két évben hozzászokott a fizikálisabb olasz futballhoz. Pármában eleinte többet, majd kevesebbet jutott szóhoz, a folyamatos szereplését pedig sérülését is hátráltatták. Tizenkilenc évesen viszont abban a korban van, hogy rendkívül fontos a folyamatos mérkőzés terhelés és a minél több játékperc.

- Ez volt a legfontosabb szempont, amikor a menedzseremmel együtt úgy döntünk, hogy váltani kell - erősítette meg Komlósi Bence. - A pármai edzőmnek és a sportigazgatónak más elképzelései voltak, én pedig mindenképpen játszani akartam. A DVTK nyitott volt a visszatérésemre, és az is éreztük, hogy valóban engem akarnak. Hasznos két évet töltöttem Olaszországban, megismerkedtem egy a magyartól eltérő futballkultúrával és közeggel. Az utóbbi fél évben azonban szinte csak a korosztályos válogatottban szerepeltem, ez pedig így nem mehetett tovább. Bízom benne, hogy Diósgyőrben újra fel tudom építeni magam.

Komlósi Bence előtt a klubnál több lehetőség is adódhat. Az NB III.-ban szereplő DVTK II F4R mellett esetében a kooperációs szerződés keretében akár a Merkantil Bank Ligában szereplő Kolorcity Kazincbarcika is szóba jöhet, mint ahogyan további fejlődése esetén az OTP Bank Ligában szereplő első csapat kapuja is megnyílhat előtte.

- Minden vágyam, hogy bemutatkozzam a DVTK első csapatában - jelentette ki Komlósi Bence -, de természetesen ott és abban az együttesben lépek majd pályára, ahol a klubnak szüksége van rám. Nagyon jó volt látni Jurek Gábort és Bánhegyi Bogdánt a nagyok között, hiszen ők annak idején a csapattársaim voltak az akadémián. Bízom benne, hogy nekem is megadatik majd a csodálatos diósgyőri közönség előtt játszani. Persze azt is tudom, hogy ezért sokat kell még dolgoznom, ebben a sportban semmit nem adnak ingyen.