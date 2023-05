Olaszországban maradhat a kecskemétiek kölcsönjátékosa

A jó szereplése nem marad megbecsülés nélkül.

A csakfoci.hu értesülései szerint a Kecskeméttel bajnoki ezüstöt szerző Horváth Krisztofer visszatér Olaszországba, a Torinóhoz, de lehet országon belül vált klubot.

Horváthot 2020-ban igazolta le az olasz Torino, azóta viszont több magyar csapatnál is járt kölcsönben. A Kecskemét előtt a Szeged és a Debrecen labdarúgója is volt. Az idei szezonja - mint a Kecskemétet nézve is - nagyon jól sikerült: 15 mérkőzésen hat találatig jutott.

A torinóiaknak is tetszett, amit ebben az évben produkált Horváth, ezért az portál olasz forrásokra hivatkozva állítja, hogy jövőre már nem biztos, hogy kölcsönbe kell mennie a 21 éves játékosnak. Amennyiben mégis úgy látnák, hogy kisebb fejlődésre van szüksége, akár Olaszországban vagy az NB I-től magasabban jegyzett bajnokságban találnának számára ideiglenesen csapatot.

Horváth jelenlegi piaci értéke a Transfermarkt szerint 400 ezer euró.