Olaszországban köthet ki Adama Traoré

A nyáron lejár a Wolverhampton spanyol szélsőjének a szerződése, aki a Serie A-ban köthet ki.

Az olasz élvonalbeli Atalanta és Napoli csapatával tárgyal Adama Traoré. A korábban a Barcelonánál is megforduló futballista szerződése utolsó félévébe lépett a Wolverhamptonnál, így minden bizonnyal szabadon igazolható játékosként vált majd klubot nyáron.

A 90min.com információi szerint ugyanakkor a két olasz klub számításait még a Tottenham is keresztül húzhatja, a londoniak ugyanis már egy éve is szívesen megszerezték volna őt, azonban akkor Traoré a Barcelonát választotta. Ugyanakkor a Wolves menedzsere, Julen Lopetegui abban is bízik, hogy végül sikerül megegyezniük a játékossal a folytatásról.

„Beszéltünk róla, most nálunk játszik, és elégedettek vagyunk vele, ennyit tudok elmondani. Az elkötelezettsége fantasztikus” – jelentette ki Lopetegui.

A 8-szoros spanyol válogatott Adama Traoré 2018-ban igazolt a Wolverhampton Wanderers csapatához, amelynek mezében 176 mérkőzésen 13 gólt és 18 gólpasszt jegyzett.

