Olasz válogatott középpályás vesz részt orvosin az Internél

A milánói csapat megegyezett a Cagliarival.

Nicolo Barella pénteken vesz részt a kötelező orvosi vizsgálatokon az Internél, miután a milánói csapatnak sikerült megegyeznie a Cagliarival a játékos átigazolásáról.

A hétszeres olasz válogatott középpályás az átigazolási guru Gianluca Di Marzio információ szerint egyelőre 12 millióért cserébe kölcsönbe érkezik az Interhez, de a kék-feketéknek jövő nyáron további 25 millió euróért végleg meg kell vásárolniuk a 22 éves játékost.

A megállapodás számos olyan bónuszt is tartalmaz, amelyek viszonylag könnyen teljesíthetőek, így a játékos ára akár 45 millió euróig is emelkedhet, illetve további kevésbé reális, a játékos egyéni és a klub teljesítményéhez kötődő záradékok is bekerültek a megállapodásba, amely akár 50 millióg is emelheti az összeget.

Barella már csütörtök este elutazott Milánóba, így a hivatalos bejelentés is hamarosan várható a klubok részéről.

