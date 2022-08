Olasz támadót igazolt az Újpest

Az Újpest új szerzeménye először próbálja ki magát külföldön.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Újpest FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Giuseppe Borellót. A 23 éves, jobb szélen bevethető, bal lábas támadó a Crotone utánpótlásában nevelkedett, sőt a 2016-2017-es szezon utolsó fordulójában a Serie A-ban is bemutatkozhatott, valamint hazája U18-as válogatottjába is meghívót kapott.

Ezután több kölcsönjáték következett Borello életében, az olasz harmadik ligában 78 meccsig és 11 gólig jutott, mígnem az elmúlt szezonban 19 találkozón a Sere B-ben is pályára lépett a Crotone színeiben.

„Örülök, hogy itt lehetek, nagy élmény lesz egy ilyen történelemmel rendelkező klubnál játszani. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a közös munka a csapattal. Alapvetően a szélen szeretek játszani és az egy-az-egy elleni küzdelmek az erősségeim. Igyekszem majd a lehető legtöbb gólpasszal kiszolgálni a társakat, de természetesen a kapu előtt is meg fogok tenni mindent, hogy gólokat szerezzek. Minden labdáért meg fogok küzdeni és minden képességemmel a csapat javára akarok tenni” – nyilatkozta Borello.

A 23 éves támadó szabadon igazolható játékosként érkezett Újpestre, arról nem számoltak be a felek, hogy milyen hosszú megállapodást írtak alá. Olasz információk szerint viszont 3 évre kötelezhette el magát Borello a lila-fehér csapathoz.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Puskás Akadémia-Újpest bajnokin a hazaiak győzelme 1.93, a döntetlen 3.40, a vendégsiker 3.85-szörös szorzóval fogadható. (x)