Új Calciopoli készül? Csalással vádolják az olasz játékvezetőfőnököt

Komoly botrány rázta meg az olasz labdarúgást: sajtóértesülések szerint Gianluca Rocchi, a Serie A és Serie B játékvezető-küldéseiért felelős vezető hivatalosan is vizsgálat alá került sportcsalás gyanúja miatt.

Az ügy azért is különösen súlyos, mert ilyen jellegű vádat még a 2006-os, hírhedt Calciopoli-botrány idején sem alkalmaztak. Az olasz sajtó szerint a gyanú lényege az, hogy Rocchi befolyásolhatta a VAR döntéseit, illetve olyan játékvezetőket jelölhetett ki, akik kedvezőbb döntéseket hozhattak az Inter számára a 2024–25-ös idényben.

Az AGI hírügynökség számolt be elsőként arról, hogy Rocchi ellen nyomozás indult „sportcsalásban való részvétel” miatt, amit később több olasz lap – köztük a Gazzetta dello Sport – is megerősített.

A történet még 2025 májusában kezdődött, amikor a 42 éves korábbi asszisztens játékvezető, Domenico Rocca panaszlevelet küldött az Olasz Játékvezetői Szövetségnek (AIA). A sportigazságügyi részleg akkor lezárta az ügyet, most azonban büntetőjogi szempontból is vizsgálják a történteket. A milánói ügyészség, élén Maurizio Ascione ügyésszel, elsősorban a 2024–25-ös szezon eseményeit vizsgálja. Az egyik legfontosabb eset a március 1-én rendezett Udinese–Parma bajnokihoz kapcsolódik.

Gyanús esetek sokasága

A találkozón a VAR-központban a videóbírók egy lehetséges kezezést elemeztek a Parma tizenhatosán belül. A beszámolók szerint a VAR-szobában dolgozó Daniele Paterna először úgy vélte, nem indokolt a büntető: „Nézd a kar helyzetét, úgy tűnik, a test mellett van” – mondta. Nem sokkal később azonban hátrafordult, mintha valakihez beszélne a szobában, majd néhány másodperc múlva már azt mondta: „Ez tizenegyes.” Az Udinese végül megkapta a büntetőt, amelyet értékesített is, és ezzel 1–0-ra megnyerte a mérkőzést.

A nyomozók szerint Rocchi ekkor felállhatott a helyéről, és többször is megkopogtathatta a VAR-szoba üvegajtaját, hogy felhívja magára a videóbírók figyelmét, és ösztönözze őket arra, hogy hívják ki a pályán lévő játékvezetőt visszanézésre. A milánói ügyészség más hasonló eseteket is vizsgál. Köztük szerepel az Inter–Verona mérkőzés a 2023–24-es idényből, amikor Alessandro Bastoni könyökölte le Ondrej Duda-t egy Inter-gól előtt.

Az akkori VAR-felelős, Luigi Nasca nem jelezte a szabálytalanságot, ezért néhány nappal később visszasorolták a Serie B-be. Az ügy komoly hullámokat vetett Olaszországban, hiszen ha a vádak beigazolódnak, az az egész olasz játékvezetői rendszer hitelességét alapjaiban rengetheti meg.

