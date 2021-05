Olasz edző követheti Rebrovot a Ferencváros kispadján?

Sajtóinformációk szerint a bajnok FTC vezetése felvette a kapcsolatot a Roma korábbi edzőjével, Eusebio Di Francescóval.

A Ferencváros vezetőedzőjének, Szerhij Rebreovnak jövő nyárig élő szerződése van, jelenleg azonban nem biztos, hogy az ukrán irányítása mellett kezdi meg a felkészülést a bajnok csapat. Az ulloi129.hu információi szerint a zöld-fehérek menedzsmentje felvette a kapcsolatot az olasz Eusebio Di Francescóval, aki korábban a Romát, a Sampdoriát, és Sassuolót is irányította, legutóbb pedig a Cagliari kispadján ült. Játékosként olasz bajnoki címet is ünnepelhetett, és a válogatottban is jutott neki tizenkét meccs. A 2012-13-as szezonban a Sassuolo az ő dirigálása mellett jutott fel a Seria A-ba, majd később egészen a hatodik helyig kormányozta alakulatát az olasz első osztályban. 2017-ben pedig bronzérmet szerzett a Di Francesco vezette Roma a Seria A-ban.

Az olasz mellett állítólag jelölt lehet még a Ferencváros kispadjára Rebrov esetleges távozását követően az Austri Wien alkalmazásában álló Peter Sögert is, akinek július végén jár le jelenlegi szerződése. Kubatov Gábor klubelnök a bajnokavatás előtt közölte: hamarosan leülnek egyeztetni Szerhij Rebrovval.

