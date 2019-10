Őket jelölték idén az Aranylabdára

A France Football "csepegtetve" szivárogtatja ki a jelöltek névsorát.

A France Football minden évben átadja a legjobb Európában játszó játékos díját, az Aranylabdát.

A tavalyi győztes Luka Modric volt, idén pedig a legnagyobb esélye Lionel Messinek és Virgil van Dijknak van.

AZ ARANYLABDA 30-AS LISTÁJA:

Sadio Mané

Sergio Agüero

Frenkie De Jong

Hugo Lloris

Dušan Tadić



Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! ⤵️



Sadio Mané 🇸🇳

Sergio Agüero🇦🇷

Frenkie De Jong 🇳🇱

Hugo Lloris 🇫🇷

Dušan Tadić 🇷🇸 pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees!



Kylian Mbappé 🇫🇷

Trent Alexander-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Donny van de Beek 🇳🇱

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦

Marc-André ter Stegen 🇩🇪



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees!



Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Alisson 🇧🇷

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Karim Benzema 🇫🇷

Georginio Wijnaldum 🇳🇱



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!



Virgil van Dijk 🇳🇱

Bernardo Silva🇵🇹

Heung-min Son 🇰🇷

Robert Lewandowski 🇵🇱

Roberto Firmino 🇧🇷



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino

Lionel Messi

Riyad Mahrez

Kevin De Bruyne

Kalidou Koulibaly

Antoine Griezmann

Mohamed Salah

Eden Hazard

Marquinhos

Raheem Sterling

João Félix

A legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díj jelöltjei:

João Félix

Matthijs de Ligt

Vinicius Jr

Kai Havertz

Mattéo Guendouzi

Andreï Lounine

Jadon Sancho

Moise Kean

Samuel Chukwueze

Kang-in Lee

A legjobb kapusnak járó Jasin-díj jelöltjei:

Alisson Becker

Manuel Neuer

Éderson

Andre Onana

Wojciech Szczesny

Jan Oblak

Kepa Arrizabalaga

Samir Handanovic

Hugo Lloris

Marc-André ter Stegen