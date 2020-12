Ők az év emberei Magyarországon!

Talán mindenki egyetért azzal, hogy magyar szempontból a 2020-as év legjobb játékosa Szoboszlai Dominik, a legjobb edző pedig Marco Rossi. A két ember külön-külön is megmelengette idén a szívünket, de a hidegrázó élményeket mégis együtt hozták el nekünk.

Szoboszlai Dominik - Az év játékosa

A mindössze 20 esztendős fiatal támadó középpályás egy elég izgalmas évet tudhat maga mögött. Játszott a BL-ben, zsinórban 3 bajnoki címet nyert a Salzburggal, a válogatott meg csak a java az egésznek..

Több csapat

2019 márciusában Marco Rossi is meghívta a felnőtt válogatott keretébe a szlovákok és a horvátok elleni 2020-as Európa-bajnoki selejtezőkre. Március 21-én mutatkozott be a nemzeti csapatban, a Szlovákia elleni 2–0-ra elvesztett mérkőzésen az 55. percben állt be csereként Kleinheisler László helyére. Szeptember 9-én, a szlovákok ellen hazai pályán 2–1-re elvesztett mérkőzésen szabadrúgásból lőtt gólt, megszerezve első találatát a magyar válogatottban.

2020. szeptember 3-án, a 2020–2021-es UEFA első fordulójában az ő szabadrúgásgóljával nyert a magyar válogatott Törökországban.

A 2020 októberében játszandó Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt megelőzően a Salzburg hivatalos honlapján jelentette be, hogy három játékosa is elkapta a koronavírust, és bár Szoboszlai nem tartozott közéjük, az osztrák klubcsapat nem engedte el középpályását a válogatott soron következő mérkőzéseire. November 12-én az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn a rendes játékidő hosszabbításában győztes gólt szerzett, amivel a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra.

Karrierje még csak most kezd felfelé ívelni, hiszen 2021-től a Gulácsi Pétert és Wili Orbánt is foglalkoztató csapatában folytatja pályafutását.

Marco Rossi - Az év edzője

Az 56 éves trénert 2012 óta ismerjük, ekkor lett a Budapest vezetőedzője. Már a kispesten töltött évei alatt sok ember szívébe zárta az olasz trénert, aztán 2017-ben a DAC csapatánál folytatta edzői karrierjét.

A 2017/2018-as szezon utolsó fordulójában a Ružomberok csapatát 4–0-ra győzte le idegenben a DAC, ezzel bebiztosította helyét a dobogón, Rossi pedig bronzérmesként a Honvéd után egy újabb csapatot vezetett el az Európa-liga selejtezőjéig.

2018. június 19-én a menesztett Georges Leekens helyére a magyar válogatott szövetségi kapitányának nevezték ki.

Szeptemberben az újonnan induló Nemzetek Ligája sorozat első mérkőzése előtt néhai nagyapjának - aki az Aranycsapat és nagy futballrajongó volt - üzent:

„Szia Nagypapa! Remélem, jól vagy. Hány éve is mentél el? Túl sok.

‘94-ben volt, de az emléked most is itt él bennem. Ki tudja, milyen boldog leszel és büszke az unokádra, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya...

Igen, azé a é... Az Aranycsapaté, melyben Puskás, Hidegkuti és a többiek játszottak, és amiről annyit meséltél nekem. Emlékszel? Ma elkezdődik ez az új kaland, és ha a lehető legjobban kezdődik, akkor pontosan tudom, kinek ajánljam a győzelmet! Ha így lesz, akkor tudni fogom, hogy szurkoltál nekem, nekünk! Szeretlek! És mindezt Neked ajánlom!”

Szeptember 8-án Tamperében a finnek elleni találkozón a magyar csapat 1–0-s vereséget szenvedett. Három nappal később megszerezte első győzelmét a magyar válogatott Rossi irányításával, miután 2–1-re legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott görögöket. A Nemzetek Ligája-csoportjában végül második helyen zárt a válogatott a finnek mögött, megelőzve a görögöket és az észteket. A 2020-as Európa-bajnokság selejtezői során hazai pályán a magyar válogatott legyőzte a világbajnoki ezüstérmes horvátokat 2–1-re és az Európa-bajnoki bronzérmes Wales csapatát 1–0-ra. Ezen eredmények mellett oda-vissza kikapott Szlovákiától, így a szoros csoport-végeredményben a negyedik helyen végzett, és az NL-eredményének köszönhetően a 2020 márciusában rendezendő pótselejtezőkön folytathatta szereplését.

A pótselejtezőket a koronavírus-járvány miatt végül 2020 őszén rendezték meg, ahol a magyar válogatott előbb Bulgáriát, majd Izlandot győzte le 3–1, illetve 2–1-arányban, így kijutott a 2021-es kontinenstornára. Az Izland elleni, a kijutásról döntő Európa-bajnoki pótselejtezőn nem irányíthatta a válogatottat a kispad mellől, miután elkapta a koronavírust.[20] A találkozón így segítője, Cosimo Inguscio helyettesítette, aki korábban kétszer is ellátta már ezt a feladatot, mindkétszer győztes mérkőzésen. A 2020-as év utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésen Gera Zoltán helyettesítette.