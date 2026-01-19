Nyolc mérkőzést követően távozik a Nyíregyháza légiósa

Dantaye Gilbert távozik Nyíregyházáról, jelentette be a klub hivatalos oldalán. A trinidadi középpályás nyáron érkezett az együtteshez, és ősszel nyolc NB-I-es bajnokin lépett pályára a Szpari mezében. Az NB III-as második csapatban három mérkőzésen egyszer volt eredményes. A játékos szerződése január végén lejár, a vezetőség pedig a szakmai stábbal egyeztetve úgy döntött, hogy nem él a klub a középpályás szerződésében foglalt opciós joggal.