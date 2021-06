Nyolc játékos távozik a Manchester Unitedtől

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Manchester United hivatalos honlapján jelentette be, hogy nyolc játékos távozik az Old Traffordról.

Ez azonban csak két kapust érint az első csapatból, a 34 esztendős Sergio Romerót és a 24 éves Joel Pereirát. A másik hat játékos, Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor és Aliou Traore az ifjúsági csapatból távozik.

Romero 2015-ös érkezése óta összesen 61 mérkőzésen védte a Vörös Ördögök hálóját, az elmúlt szezonban nem kapott lehetőséget. Pereirának egy meccse volt a felnőtt csapatban, az elmúlt hat évben hatszor is kölcsönadták különböző csapatoknak.

A klub honlapja megemlíti, hogy tárgyalnak a szerződéshosszabbításról Juan Matával és a 38 esztendős hálóőrrel, Lee Granttel is.

A tulajdonos Glazer család ígéretet tett Ole Gunnar Solskjaernak, hogy érkezők is lesznek a nyáron. Az MU-nál továbbra is első számú cél Jadon Sancho megszerzése a Borussia Dortmundtól, rajta kívül szeretnének még egy középső és egy jobb oldali védőt, valamint egy védekező középpályást is.

