Nyíregyháza-Vasas: esélyt sem hagyott a bajnokaspiráns a piros-kékek csatáján

Gólok, kiállítás, tizenegyes, parázs hangulat, volt minden az NB II rangadóján.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hét pont, és egy helynyi különbség – avagy Nyíregyháza–Vasas szombaton kora délután az NB II-ben. A feljutás szempontjából is fontos mérkőzésre került sor ma Balmazújvárosban, ahol a szebb időket is megélt Nyíregyháza Spartacus és a Vasas feszült egymásnak. A “hazai” szabolcsi gárdának eddig 28 meccs alatt 64 pontot sikerült összegyűjtenie, míg az angyalföldiek 57 ponttal állnak a tabella második helyén, míg a harmadik ETO FC Győrnek 54 egysége volt a 29. forduló előtt. Vagyis az egyértelmű volt, ha a nyíregyháziak győznek ma, már ott is állnak az NB I. kapujában, tulajdonképpen már csak be kell lépniük az ajtón, viszont a Vasasnak azért volt fontos a három pont megszerzése, hogy ellépjen a győriektől.

A cikk lejjebb folytatódik

Agilisan, határozottan kezdett a Nyíregyháza, melynek hamar meg is lett az eredménye: a 9. percben Gresó tálalt gyönyörűen a bal oldalon Nagy Dominik elé, aki nem hibázott, 1–0.

Ezután mintha merészebb lett volna a Vasas játéka, ám azt a bizonyos rést a pajzson nem találták.

Olyannyira nem, hogy tíz perc alatt minden kártyavárként dőlt össze a vendégeknél, először a 31. minutumban Kovácsréti tekert fantasztikusan a jobb alsóba, 2-0. Majd nyolc perccel később Hidi belépője ért piros lapot.

Félidőre tehát 2-0-s nyíregyházi előnnyel és vendég emberhátránnyal mentek a mérkőző felek.

A második játékrészre hármat is cserélt Gera Zoltán, ám lényegében a 60. percig nem változott meg semmi, hacsak az nem, hogy a Nyíregyháza visszább vett a tempóból, jóllehet, ennél többre már szüksége sem volt. Bár, a Budafok innen még felállt nem is olyan rég a szabolcsi alakulat ellen.

Nem véletlen az a bizonyos 60. minutum, kezezés miatt tizenegyeshez jutott a Vasas, Berecz pedig be is varrta, 2-1. Sokat nem kellett várni az újabb gólra, kevesebb mint 5 perccel később már ismét kettővel vezettek a hazaiak, 3-1, bal oldali beadás után a hosszúról talált be Farkas. Ezt pedig a helyszínen lévő Kondás Elemér is már egy biccentéssel konstatálta.

A mérkőzés hátralévő részében inkább a mezőnyharc került előtérbe, végül nyert a Nyíregyháza Spartacus 3–1-re, melynek előnye így már tízpontosra duzzadt.

A Vasas pedig továbbra is harcban a Győrrel a másik feljutó helyért.