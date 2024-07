Nyíregyháza: óriási a blama, a szabolcsiakon röhög a fél ország

Már az ellenfelek szurkolói is kikezdték a stadion körüli botrány miatt a Spartacust.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Azt mi is megírtuk korábban, hogy az NB I-es szezont nem tudja saját pályáján megkezdeni a Nyíregyháza, mert még nem készült el a stadion, mely a vártnál drágább is lesz ráadásul, de ezért már a riválisok is kikezdték a szabolcsiakat.







A különböző szurkolói fórumokon szétnézve, arra a következtetésre jutottunk, hogy a fél ország a nyíregyháziak ügyén röhög. Többen arról kommentelnek, hogy mennyire várták vissza a szabolcsi alakulatot az NB I-ben, ám mégis Mezőkövesden kell velük találkozniuk. De olyan is akad, aki arról ír, hogy ezért nem valók a régi nagy múltú csapatok némelyike a legfelsőbb osztályba.

Bár nyilvánvalóan nem a labdarúgók, nem a szakmai stáb és nem is a szurkolók tehetnek minderről, mégis rajtuk csattan az ostor, nem a vezetőkön.

Hogy erre majd mit reagálnak a futball egyik kelet-magyarországi fellegvárában, az kérdéses, de a Spartacus fórumait megnézve, ők is értetlenül állnak a dolgok előtt és minél előbbi megoldást szorgalmaznak hazájukban.