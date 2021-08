Nyert az MTK, utolsó az Újpest

Drámai végjátékot hozott az NBI 4. fordulójának zárómérkőzése

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ma este 18:00-kor az Újpest az MTK-t fogadta az NBI negyedik fordulójában. A Szusza Ferenc Stadionban rendezett mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, gyakran el is jutottak a kék-fehérek tizenhatosáig, ott azonban ritkán tudtak helyzetet kialakítani. Az MTK elsősorban az ellentámadásaiban bízott, ám alig veszélyeztette a hazai kaput, gólt pedig csak lesről szerzett. A játékrész hajrájára már komoly újpesti fölény alakult ki a pályán, s ekkor már benne volt a gólveszély a hazaiak játékában, ám legnagyobb helyzeteiket is elhibázták.

A fordulás után is a lila-fehérek maradtak lendületben, a gólra azonban a játékrész közepéig várniuk kellett a hazai drukkereknek, akiket viszont biztosan kárpótolt Tallo szép találata. A nehezen megszerzett előnyt viszont nem becsülte meg a házigazda, s egy ápolási és ivószünetet követően az MTK Miovski góljával hamar egyenlített, majd pár perccel később kis híján a vezetést is megszerezte. A kék-fehérek örömét az árnyékolhatta be, hogy Alhót hordágyon, nyakmerevítőben szállították el egy ütközést követően. A lefújásig változatos, nagy iramú játék folyt a pályán, a győztes találatot mindkét fél megszerezhette volna, a hajrában az Újpest üres kapus helyzetet hibázott, majd már a ráadásban a 16 éves Vancsa betalált, s ezzel az MTK mindhárom pontot begyűjtötte.

Újpest FC-MTK Budapest 1–2 (0–0)

gólszerzők: Tallo (66.), illetve Miovski (71.), Vancsa (92.)

De ma nem csak a budapesti rangadót nézhették meg az NBI szerelmesei, délután lejátszották a Mezőkövesd-Gyirmót mérkőzést is. Azonban a kilátogatók nem lettek túlságosan elkápráztatva, hiszen az NBI idei kiírásának első gólnélküli döntetlenjének lehettek szemtanúi.

A meccs elején a hazaiak futballoztak enyhe fölényben, az újonc vendégek elsősorban az ellenakciókra apelláltak. A 15. percben az első veszélyes kontrájuk végén Herjeczki lövését Piscitelli lábbal védte, a túloldalon Jurina kísérletét Hársfalvi ütötte ki. Később a mezőnyben is egyenrangú partnere volt a borsodiaknak a Gyirmót, majd a házigazda ismét átvette a kezdeményezést. Kisebb lehetőségek mindkét oldalon adódtak, de a gól nélküli állás megfelelt az első félidőben látott játék képének.

Kövesdi helyzettel kezdődött a második felvonás - Vutov lövését blokkolták -, és azzal is folytatódott, a hazaiak sokkal aktívabban futballoztak, mint a szünet előtt, és nyomás alatt tartották ellenfelüket. A győriek ezt az időszakot is átvészelték, és bár néhányszor kijöttek a szorításból, lehetőségeik is adódtak, továbbra is a Mezőkövesd uralta a játékot.



A hajrában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét csapat törekedett a három pont megszerzésére, de gólt szerezni egyik sem tudott.

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 0–0

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros keddi győzelme 3,45-szörös pénzt fizet.