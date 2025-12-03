A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.

A mérkőzés elején inkább a hazai csapat próbálta irányítani a játékot, többet birtokolta a labdát, a veszélyesebb támadásokat viszont a Győr vezette.

Összességében inkább a küzdelem dominált, így az első védenivaló próbálkozásra a félidő derekáig várni kellett, akkor Juhász fogta meg vetődve Benbuali fejesét.

Nem sokkal később a vendégek még közelebb jártak a gólhoz, de Gavric 16 méteres lövése a jobb kapufán csattant.

A játékrész második felében már az ETO akarata érvényesült, ez pedig nemcsak Gavric újabb kapufát eltaláló lövésében, hanem Vitális révén a vezetés megszerzésében is megnyilvánult.

A szünetben a hazaiak kettős cserével igyekeztek frissíteni, ami gyorsan kifizetődött, mert a frissen beállt Makrai azonnal egyenlített.

A barcikaiak azonban nem örülhettek sokáig, ugyanis döntetlennél a Győr újra magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, melynek köszönhetően negyedóra elteltével Bánáti fejesével ismét vezetést szerzett.

A hátralévő harminc percben is az ETO futballozott fölényben, a mezőny legjobbja, Gavric aztán végleg el is döntötte a három pont sorsát, amin az sem változtatott, hogy a győriek Vingler kiállítása miatt az utolsó szűk negyedórában emberhátrányban fejezték be a meccset.

Sikerével az ETO visszaelőzte a Ferencvárost és feljött a második helyre, hátránya két pont az éllovas Debrecennel szemben.

Fizz Liga, 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC 1-3 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Csonka

gólszerzők: Makrai (46.), illetve Vitális (35.), Bánáti (60.), Gavric (74.)

piros lap: Vingler (77.)

Forrás: MTI

