Nyert a Juve, marad Sarri

Az olasz bajnokságban címvédő és jelenleg is éllovas labdarúgócsapatának vezetőedzője a következő idényben is Maurizio Sarri lesz a torinói klub sportigazgatójának közlése szerint. Korábban arról is szó esett, hogy amennyiben a Juve nem nyer a Lazio elleni rangadón, akkor Sarri távozhat. A torinói csapat hétfőn este Ronaldo duplájával legyőzte a római riválist, így közel került a bajnoki címhez, ami úgy tűnik a szakember jövőjét is bebiztosította.

Fabio Paratici kijelentését a Football Italia idézte kedden azt követően, hogy egyre több médiajelentésben bukkant fel a londoni korábbi szakemberének, Maurizio Pochettinónak a neve, mint aki Sarrit válthatja a Zebrák kispadján.

"Méghogy Sarri távozna? Mindez puszta találgatás a sajtó részéről" - jelentette ki a sportigazgató. "Nem kétséges, hogy Sarri lesz a Juve edzője az új szezonban is."

A 61 éves olasz szakember - a londoni vezetőedzői posztját maga mögött hagyva - tavaly nyáron vette át a torinóiak szakmai munkájának irányítását, három idényre szóló szerződést kötve. A bajnokcsapat a -ban magabiztosan vezet, négy fordulóval a 2019/20-as szezon zárása előtt nyolc ponttal előzi meg a második Internazionalét.