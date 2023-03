Nyáron távozhat a Brighton világbajnoka

Egy sor klub figyeli a világbajnok középpályás teljesítményét, aki szinte biztosan elhagyja majd a Sirályokat.

Angol sajtóértesülések szerint kész magasabb szintre helyezni a karrierjét, és nyáron elhagyhatja a Brighton & Hove Albion csapatát Alexis Mac Allister. A Sirályok jó érzékkel hosszabbították meg a 24 éves középpályás szerződését 2025 nyaráig (egy éves hosszabbításai opcióval) a katari világbajnokság előtt, Mac Allister ugyanis az argentinok 7 mérkőzéséből 6-on pályára lépett, meggyőző teljesítményt nyújtott, és világbajnokként tért vissza Angliába.

A játékos fél év alatt lényegében megtriplázta az értékét (16 millió euróról 42 millióra nőtt), így a nyáron szép összeget kérhet majd érte a Brighton. A 90min.com értesülései szerint akár licitháború is kialakulhat a középpályásért, ugyanis Angliában a Liverpool, a Newcastle, a Tottenham és a Chelsea is élénken érdeklődik iránta, utóbbi csapatnál ráadásul újra Graham Potter kezei alatt dolgozhatna, és a szintén világbajnok Enzo Fernandez is a csapattársa lehetne.

A hírek szerint Mac Allister jól érzi magát Angliában, de az sem elképzelhetetlen, hogy az öreg kontinensre teszi át a székhelyét, ugyanis az Atlético Madrid, a Juventus, az Inter és Szoboszlaiék csapata, az RB Leipzig is szívesen látná őt soraiban.

Alexis Mac Allister 2018-ban érkezett a Brightonhoz az Argentinos Jr. csapatától, mindössze 8 millió euróért. A Sirályoknál 96 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 17 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.

