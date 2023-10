Nyáron lejár a szerződése, de már most sorban állnak Dárdaiért a német és olasz élcsapatok

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Dárdai-család berendezkedett Berlinben: három profi labdarúgó és egy vezetőedző ékesíti a Hertha BSC alakulatát. A nyáron sikerült visszaszereznie legidősebb fiát Dárdai Pálnak, a Fehérvár FC-től érkezett vissza Palkó. A keretbe már apja előtt is beilleszkedett Márton továbbra is a kezdő csapat tagja, míg a 17 esztendős Bencét most veti a mélyvízbe apja. Azonban nem biztos, hogy a következő szezont is itt kezdi meg a Dárdai-família összes tagja.

A cikk lejjebb folytatódik

A Nürnberg-Hertha BSC bajnokin a hazai győzelem 2.60, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere 2.48-szoros szorzóval fogadható.(x)