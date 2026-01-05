Egyre inkább remeg a kispad Nuno Espirito Santo alatt, akivel csak két mérkőzést nyert meg a lehetséges 15-ből a West Ham United. Ezt csak tovább tetézte, hogy a Premier League legutóbbi, 20. fordulójában éppen a Kalapácsosok ellen szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét a Wolverhampton Wanderers.

Korábban már a Give Me Sport információi szerint képbe került a klub egykori trénere, Slaven Bilic mint lehetséges utód. Ezzel szemben a The Athletic arról írt a 3-0-s vereséget követően, hogy a vezetőség nem szándékozik meneszteni Nunót.

Sőt, mi több, jelentős összeggel támogatják meg a mestert az átigazolási időszak során. Állítólag Taty Castellanos lehet az első érkező, aki a Laziótól igazolhat a London Stadiumba.

A portugál mestert még szeptemberben nevezték ki a West Ham United élére, miután a szezon elején a tulajdonossal való nézeteltérése miatt távozott a Nottingham Foresttől. A londoni klub jelenleg a 18. kieső helyen áll az angol bajnokságban, négy pontra lemaradva a már bennmaradó Foresttől.